Москва, 12 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине продолжается уже 10 недель. За это время от националистов удалось освободить значительную часть территорий ЛНР и ДНР. Киев не перестаёт устраивать все новые провокации. Украинские военные прикрываются мирными жителями и часто размещают орудия у гражданских объектов и в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам.

Официальная страница администрации Шебекинского городского округа в ВК Баннер с украинской бабушкой

Вооруженные силы РФ не только «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения», как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, но и активно оказывают гуманитарную помощь гражданам освобождённых городов. Мирным жителям предоставлена возможность самостоятельно решать — эвакуироваться на подконтрольные России или Киеву территории.

Всего с начала СВО из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 1 114 318 человек. В пунктах временного размещения прибывшим оказывают всю необходимую помощь.

Тем временем Запад во главе с США продолжает поставки вооружения Киеву и придумывает все новые санкции в отношении России. Эксперты уверены, что Штаты, а также ряд стран ЕС заинтересованы в затягивании боевых действий на Украине.

Подробности о ходе специальной военной операции РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.