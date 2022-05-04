Украина в ближайшей перспективе не сможет вступить в Европейский союз. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы сейчас не имеем перспективы сразу стать членом Европейского союза», — сказал он.

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Заявление дипломата обсудили в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter, а также в мессенджере Telegram.

«Государство, которое прекращает свое существование, априори не может куда-либо вступить. Это абсурдно», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Морковка для ослов всё ещё работает», — отметила Марина З.

«Ну погодите. Поляки давно хотели часть оттяпать. Это можно посчитать вступлением в ЕС?» — поинтересовался Михаил П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окошко в Европу

«Не будет никакой Украины. Да и ЕС под вопросом. Разбегутся скоро. Спасать свои экономики от американского диктата», — написал Александр К.

«ЕС платит за разрушения на Украине (поставляя оружие). А за восстановление платить не пожелает», — пишет «Королева Медичи».

«Поляки там не добавили, что некоторые части Украины могут вступить в ЕС в качестве польских земель? Будет сюрприз», — с сарказмом прокомментировал Василий К.

«Опять «развели» чубатых…» — иронизирует Игорь Ф.

«Потому что знают, что Украине хана. В любых перспективах», — отметил Oleg D.

«Всё, скачки закончились, снимайте кастрюли, идите работать. МВФ долго ждать не любит», — с сарказмом добавил Петр Ф.

«Неправильный посол какой-то, нужно срочно ставить кого-то вроде [посла Украины в ФРГ Андрея] Мельника», — не без сарказма отреагировал один из комментирующих.

Heinrich-Böll-Stiftung Андрей Мельник

«Да что там? Возьмите! И ЕС научат хамовитой дипломатии и попрошайничать», — иронизирует Ludmila.

«Э, вы чего?! А как же в 2024?!» — с юмором поинтересовался Kirill K.

«Посол в Польше Андрей Дещица признал, что Украина не сможет стать членом Европейского союза в ближайшее время. Погодите, а для кого тогда эта лапша на уши, что страна в 2024 году станет… [членом Европейского союза]? Или к 2024 остатки страны войдут в Польшу, а это и будет означать вступление в ЕС?» — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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