1 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной о том, что в июне 2022 года Украина получит статус кандидата в члены Европейского союза.

Оксана Переможенко, , 15:18 — REGNUM В июне 2022 года Украина получит статус кандидата в члены Европейского союза, полагает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом сообщает издание «Страна».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Харьков Z» и «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Интересно, в каких границах?» — задался вопросом Дмитрий.

«Приведение Украины хочет присоединиться к приведению ЕС, забавно! Они хоть знают, что мертвы?» — иронизирует Руденко В.

«Пусть сначала Польша с Галицией повоюет. Наивные! Хотят в Евросоюз, а его скоро не будет — разбегутся все», — с сарказмом добавила Elena P.

«Зеленскому просто срочно нужен хоть какой-то инфоповод, похожий на позитив, чтобы украинцы верили, что им еще не конец», — шутит Лаура

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Вечные кандидаты…» — написал Игорь Т.

«Получит место в очередь на очередь?» — смеется Колян.

«Напомните, сколько там лет Турция кандидат?» — прокомментировал новость Андрей.

«А доживёт ли Украина?» — интересуется Yuzha.

«Интересно, какая часть Украины получит [статус кандидата на членство в ЕС]?» — задалась вопросом Екатерина.

«Ну, то есть они уже свято уверены, что к июню Украины не будет как государства», — отреагировала Victoria, вероятно, указывая на то, что все последние восемь лет властям Украины неоднократно говорили о том, что страна далека от членства в ЕС

Киев. Украина Марина Захарова © ИА REGNUM

«После Турции вступит [в ЕС]», — иронизирует Лена.

«Мне нравится, как европейцы прямо их троллят с убедительными лицами. Причём, видимо, специально. А потом читают одухотворенные комментарии наших политиков и ржут там до упаду», — добавил Миша М.

«Интересно, а что они принимать будут?» — смеется Saint.

«Обещать — не значит жениться. Пусть ждут», — отметила Ольга К.

«Будут заполнять бумажку, что есть другая бумажка», — шутит Alexander.

«Статус кандидата, но не точно», — смеется один из участников обсуждения.

«Кинут миллиард долларов и скажут: у вас справки не хватает. Гуляйте ещë год», — написал Виталий.

«Пошлите ей украинской земли в цветочном горшочке, потому что с таким подходом в ЕС вступит именно он. А Украины не будет. Но будет что-то другое», — отметил XAN.

«Боже мой, как надо рвать задницу, жертвуя всем для того, чтобы стать «кандидатом или членом Евросоюза». Для чего? Люди не меняются, ездить мыть унитазы можно и по визе», — недоумевает Елена.

«А потом вопрос кандидатуры самостоятельно снимется», — считает Yesaul.

«Статус кандидата у турков сколько десятилетий? И никак всё не вступят. Это для лохов в ЕС придумано: (пряник) или морковка», — добавил Алекс.

«Это как морковка на верёвочке перед носом осла (украинца), ради которой они должны продолжать умирать в борьбе с Россией. Неужели украинцы настолько тупые, что не понимают, что Европа и США будут воевать до последнего… [украинца]?» — подытожил Zzzzz.