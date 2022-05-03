Устанавливая правила оплаты за газ рублями, Российская Федерация стремится разделить Европу. Об этом заявила еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

«Требование России платить в рублях — это попытка разделить ЕС, мы должны ответить в единстве и солидарности», — сказала она, добавив также, что ей ничего не известно о намерении некоторых стран начать расплачиваться за газ рублями.

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Заявление еврокомиссара обсудили пользователи социальных сетей.

«Это равносильно если бы мы пришли в магазин за продуктами и на кассе, когда нам озвучили сумму, мы бы сказали, что оплатим листочками деревьев, потому что у нас в деревне только такая валюта», — отреагировал Тимур С.

«Нравится — не нравится, плати, моя красавица», — с сарказмом добавил bear.

«Я считаю, что требование автоконцерна «Мерседес» брать с меня деньги за автомобиль, это попытка внести раскол в мою семью. Это недопустимо. Автомобили немецкого производства должны раздавать бесплатно всем желающим. В противном случае это шантаж», — с сарказмом пишет Вася П.

«Настало удивительное время. На чёрное говорят белое, на белое — чёрное…» — комментирует новость «Скарлетт».

«Да безразлично, что они там считают. Или плати рублями, или топить будешь кизяками», — отреагировал Алексей С.

«Они сами себя скоро перегрызут. Да, Россия еще санкции не вводилa!!!» — отметил Александр.

«Им можно разделять народы, а нам нельзя?» — не без сарказма поинтересовалась Светлана Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«А мне какая печаль, что их деньги разделяют. Воспитанием нужно было раньше заниматься», — иронизирует Игорь В.

«Так пусть спросят их. В нынешних реалиях любой адекватный бизнесмен, чтобы не останавливать предприятия из-за энергоносителей, будет платить даже гранитом, если страна попросит», — написала Aterina W.

«Разделить? Мы просто не хотим, чтобы вы у нас украли деньги в очередной раз! Воры!» — добавила Ольга К.

«Им нас можно было разделять, а нам их нельзя? Странные люди…» — отреагировала Диана Е.

«А то они не знают, что условия сделки определяет продавец? Не хочешь в рублях? Не бери! Зачем нам в необеспеченной ничем бумаге с низкой себестоимостью производства? Бартер тоже не нужен — есть всё своё!» — пишет Сергей Л.

«Они никак не могут в это поверить что ль?» — недоумевает Алексей В.

«И через месяц европейцы начали что-то подозревать», — смеется Dont Worry.

«Да, обнаглели россияне! Свои ресурсы за рубли? И как их теперь грабить? Непорядок!» — с сарказмом добавил Лев Г.

«А нам кажется, что красть чужие деньги, да и вообще красть — это плохо», — отметила Валентина А.

Gazprom.ru Центр управления газопроводом «Северный поток». Цуг, Швейцария

«Да все будут платить, только одни будут платить напрямую, а другие, кому политические дивиденды важнее, чем свое государство, — через посредников втридорога. А с трибун будут орать, мол, мы не платим напрямую», — написал Иван Н.

«Будут «нюхать» трубы. Пустые», — с сарказмом отреагировал Руслан Г.

«Эти европейцы зря вопят! Не нужно платить в рублях! Нужно открыть счёт в «Газпромбанке» и всё! И вот здесь возникает загвоздочка у наших американских «партнёров». Постойте… Постойте! Если счета будут в «Газпромбанке», то мы же не сможем контролировать движение денег! А МЫ — американцы — привыкли считать мужие деньги и выдавать их за свои, и распоряжаться всеми деньгами на наше американское усмотрение! Вот из-за чего сыр-бор!» — подытожила Любовь А.