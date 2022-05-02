Брюссель, , 23:53 — REGNUM Компания Газпром, отключившая Польшу и Болгарию от голубого топлива, нарушила условия контракта. Об этом, как передает ТАСС, заявила 2 мая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, данное решение российской компании осудили «все министры».

«Это нарушение Россией своих обязательств (по поставкам газа)», — заявила Симсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Газпром полностью остановил поставки голубого топлива польской PGNiG и болгарской «Булгаргаз», поскольку не получил от указанных компаний платежи в рублях за апрельские поставки.