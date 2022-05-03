Заявление главы дипломатии ЕС Борреля о планах отключить ещё больше российских банков от SWIFT активно комментируют в интернете. Очень много ироничных комментариев написали в социальных сетях. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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«Да давайте, отключайте. Потом только придётся все за рубли покупать, везя в мешках наличку. А на обратном пути — в мешках зерно пусть домой везут. Давай, Боррель, возвращай Европу в 19 век. Это тот ублюдок, который говорил: «Победа должна быть на поле боя», — напоминает Алексей.

«Делайте выводы, господа: когда вас сначала усиленно подключают к SWIFT, а потом шантажируют при удобном случае отключением! Все услуги Европы — это тотальная зависимость для развивающихся стран. Никаких иллюзий, только колониальная зависимость, и даже не бизнес на условиях партнёрства», — поделилась мнением Ольга.

«Странные люди. Они не поняли ещё что России п… на этот их SWIFT», — поддерживает Александр.

«Боррель — американская проститутка, призывающая воевать до последнего украинца», — считает Михаил Лебедев.

«Учитывая, что торговля с ними фактически парализована, не велика и потеря, пусть подотрутся SWIFT, мы тоже раньше думали что доллар — деньги, а оказался ненужный фантик: как только торговля прекратилась — тут же обесценился», — считает Александр Балашов.

«Стоит объявить дефолт ЕС в связи с замораживанием российских активов (фактически отказ от оплаты) и осуществить перевод расчётов за энергоносители на предоплату, а не только оплату в рублях. Скорее всего, многие в мире подобное решение России поддержат. Неважно, как ЕС называет отказ от возврата денежных средств, важно, что отказ от своевременной оплаты называется дефолт», — считает Марат.

(сс) U.S. Department of State Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Пусть отключают. Газ будет ещё дороже», — считает Валерий.

«Да мы сами от вас отключимся», — отметила Светлана.

«Этим свифтом никто не пользуется. Ещё бы предложил блютуз в телефоне выключить», — замечает Владимир Шапиркин.

«Как почтальон Печкин: я вам посылку не отдам», — поделилась наблюдением о поведении Борреля Марина Агдамская.

«Ну, давайте, блочьте Газпром — и останетесь без газа», — предлагает Мария.

«Все равно за газ рублями платить будут», — отмечает Иван.

«У нас теперь свой собственный СПФС есть. Нам пофиг. А ты, Боррель, иди на Украину работать — ничего не делаешь для своего народа», — предлагает Константин.

«Мы ещё вам санкции и не объявляли! Видимо, на 9 Мая ВВП скажет! А тебя, старикашка, могут потом пригласить швейцаром в отель «Националь», например. Будешь за чаевые двери открывать и кланяться!» — обращается к Боррелю Татьяна Наумова.

«Отключите им уже всё. И газ, и удобрения, и нефть. Надоели уже», — предлагает Евгений.

«Боже, до какой степени надо быть убогим, чтобы не понимать, что России пофигу на ваши санкции, отключение. Может застрелиться на зло России или утопиться, простым русским людям, только будет повод собраться за большим, дружным столом», — рассуждает Олег.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

«Нужно перестать называть их «глава европейской дипломатии» — это не дипломатия, это разборка уровня «гопники отнимают ценности в темном переулке». Так и назвать его — глава европейских гопников!» — предлагает Галина.

«Их свивтовскя дубина конечно бьёт, но почему-то больше попадает по голове своих хозяев. Непонятно, то ли дубина неправильная, толи хозяева дубины оскудели умом и лупят по своим же головам. И так-то не много осталось, чем думать, а тут последнее теряют», — считает Серей Пахомов.

«Боррель пообещал отключение новых российских банков от SWIFT», — не SWIFТи, а то денег не будет», — пошутил Олег Маликов.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение от международной межбанковской системы SWIFT новых российских банков анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Латинскую Америку. При этом Боррель не уточнил, к каким именно банкам будет применяться новое ограничение.

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