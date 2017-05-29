25 Апреля
 
16:34

Из России высылают 40 германских дипломатов

В качестве симметричного ответа на недружественный шаг Берлина МИД России объявил о высылке из России 40 сотрудников германских дипломатических учреждений, сообщили 25 апреля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

16:14

Россия в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников немецких дипведомств в России persona non grata. Об этом сообщили в МИД РФ.

15:58

Эстония запретила въезд на пять лет российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, сообщает МВД прибалтийской страны.

15:55

Технологический прогресс в России не замедляется, несмотря на ситуацию в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.