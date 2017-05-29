Поток самых беспрецедентных за всю историю санкций против России, похоже, начинает сбавлять обороты. В ряде государств Евросоюза признают неэффективность введённых антироссийских ограничений. Параллельно экономики стран Запада начинают испытывать период турбулентности: так, в Испании продолжаются колебания цен на электричество, а в Германии заявили о возможном кризисе в транспортно-логистической отрасли.

Параллельно внутри России налаживается процедура импортозамещения и перераспределения цепочек поставок товаров в пользу внутренних производителей и бизнеса из дружественных государств. Стоит отметить, что многие страны уже заявили о своём отказе от введения санкций против России: например, почти все государства Латинской Америки не пожелали присоединяться к санкционной войне.

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