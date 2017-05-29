25 Апреля
16:34
Из России высылают 40 германских дипломатов
В качестве симметричного ответа на недружественный шаг Берлина МИД России объявил о высылке из России 40 сотрудников германских дипломатических учреждений, сообщили 25 апреля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
16:14
Россия в порядке симметричного ответа объявила 40 сотрудников немецких дипведомств в России persona non grata. Об этом сообщили в МИД РФ.
15:58
Эстония запретила въезд на пять лет российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной, сообщает МВД прибалтийской страны.
15:55
Технологический прогресс в России не замедляется, несмотря на ситуацию в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.