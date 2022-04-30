Депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии 29 апреля единогласно проголосовали за закон «О символах Победы на территории Гагаузии», в соответствии с которым разрешается носить георгиевскую ленту, вопреки запрету центральных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «Денацификация UA». Многие поддержали решение властей Гагаузии, добавив, что в отличие от молдавских властей, в Гагаузии помнят историю и подвиг советских воинов.

«А так можно было?» — с сарказмом поинтересовался A. G.

«Да что эти гагаузы себе позволяют?» — иронизирует Алексей.

«Георгиевская лента как ладан для черта. Гагаузы — стойкий народ!!! Уважение за память о ВОВ (Великой Отечественной войне — М. Р.)», — добавила Elena G.

«Да уж, нам бы поучиться стойкости и верности себе и патриотичности, надеюсь, скоро мы увидим и у себя преобразования», — написала Anna E.

«Уважение!» — отреагировала Татьяна.

«Надо поднять вопрос о независимости гордого, но притесняемого гагаузского народа», — с сарказмом добавил Дмитрий Р.

«Теперь им нужно выкинуть [президента Молдавии Майю] Санду в мусорное ведро истории», — с сарказмом пишет один из комментирующих, напоминая о словах Санду о том, что место георгиевской ленты «на свалке истории».

European People's Party Майя Санду

«Небольшой, но гордый народ, который хранит свою великую память. Огромное уважение», — написала Veronika L.

«Так странно, что в наше время приходится почти гордиться тем, что знаешь свою историю и корни. Ведь это должно быть заложено в нас с рождения! На генетическом, так сказать, уровне. Чтить память предков, общую историю. Ведь это невозможно просто взять и стереть отовсюду! Мирного неба нам всем над головой!» — добавила Anna_tut.

«Браво. По настоящему времени смелый поступок!» — отметил Евгений Л.

«Как гражданин Молдавии и гагауз по национальности, могу сказать следующее. Подавляющее большинство граждан моей страны против политики правящей на сегодняшний момент элиты и не хотело бы никакой конфронтации ни с одним из соседей. У нас очень миролюбивый народ и многонациональный. Который, к сожалению, последние 30 лет угнетён властью и который эта власть всячески пытается столкнуть лбами по языковому и другим признакам. Я очень надеюсь, что наступят времена, когда это всё закончится, желательно без кровопролития», — подытожил Александр К.

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Напомним, 19 апреля стало известно, что молдавский президент Майя Санду утвердила запрет на использование в Молдавии георгиевских лент, который ранее одобрил молдавский парламент.

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