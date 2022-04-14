14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что парламент Молдавии 14 апреля принял поправки в законодательство, запрещающие георгиевские ленты. Согласно принятому решению, в стране запрещается изготовление, ношение и хранение георгиевских лент, а также символов V и Z.

Мирослава Романенко, , 22:12 — REGNUM Парламент Молдавии 14 апреля принял поправки в законодательство, запрещающие георгиевские ленты. Согласно принятому решению, в стране запрещается изготовление, ношение и хранение георгиевских лент, а также символов V и Z.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Операция Z» и «Одесское Общественное Телевидение Z». Многие участники обсуждения негативно оценили решение молдавского парламента, напомнив также и о том, что Молдавия покупает у России газ.

«Пусть себе газ запретят!» — отреагировал Alex A.

«Предатели», — не выдержала Nadezda S.

«Газ им по дорогой цене без скидки!» — пишет Марианна.

«Зря… молдаване не поймут», — добавила Елена Н. Николаевна.

«Что там у нас с газом? Не запретили ли они его?» — не без сарказма поинтересовалась Екатерина.

«Но за газ при этом платить не хотят», — в свою очередь отметила Nadezda.

«А потом на поклон пойдут. Черт попутал. Не ведали, что творили…» — отреагировала Светлана Н.

«Парламент Молдавии это «кукольный театр»… Рук, управляющих этими «куклами» мы не видим, но хорошо знаем тех, кто кукловодит… От такой слабой и зависимой страны трудно ждать чего-нибудь иного», — пояснил Виктор.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903

«Там (в Молдавии — М. Р.) многие нас (Россию — М. Р.) поддерживают, но сделать ничего не могут», — пишет Vitaliy.

«Ну, георгиевская ленточка на их совести пусть будет, а буквы-то зачем запрещать? Феерическая тупость», — добавила Наталья С.

«Это их память. Ну пусть разрушают. Им с этим жить. Ну не хотят помнить. А что скажут своим ветеранам. Как в Украине ленты будут срывать. Рога и копыта опять плодятся. Дополняются ряды», — написала Alina2017.

«Нужно нам буквы новые нарисовать U, S, A. и пусть отменяют…» — с сарказмом добавил Vitaliy.

«Абсолютно большая часть населения Молдавии против, большая часть адекватных людей понимают, что это идиотизм. В Молдавии власть полностью под колпаком Штатов, им сказали, они как шестерки выполняют», — прокомментировал RB.

«Надо использовать весь алфавит. Пусть идиоты запретят письменность», — иронизирует Serg.

«В Прибалтике тоже самое», — отметила Yulia V.

«Одна из беднейших стран, своего голоса не было и нет, что прикажут, то и делает», — написала Ольга К.

«Странные… Они газ в долг у России взяли. Сейчас срок отдавать подходит… Газпром сказал нет денег, нет газа. А они георгиевские ленточки запрещают. Ну не чудаки. О народе своем совсем не думают», — пишет Димон М.

«Парламент Молдавии — это не народ Молдавии! Парламент он проамериканский! А народ Молдавии в основном адекватные люди!» — отметил Паша Б.

«Этим самым молдавские демократы [продемонстрировали] свою общность с румынскими оккупантами…» — отреагировал Сергей Владимирович.

«Ввести запрет на поставку молдавских яблок до отмены их антироссийских законов», — призвал Leto2022.

«А на Украине так же начиналось», — подытожил Владимир К.