Известие о том, что США планируют смягчить визовые ограничения для российских учёных, чтобы переманить их на работу, спровоцировало волну обсуждений в сети. Не обошлось и без иронии про «тупых». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

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«Дешевле переманить, чем своих выучить. А потом кто-то смеет говорить о «передовой» американской науке. Можно вспомнить еще медицину, которая поднялась в Штатах после Второй мировой благодаря спасению от возмездия фашистских медиков из концентрационных лагерей», — отмечает Светлана.

«Вот так они всю жизнь, на чужом горбу ездят…» — замечает Ольга.

«Они не успокоятся никогда. Будут к нам лезть как тараканы, даже хуже. Тараканов потравить можно, и те «поймут» на время. Тараканы страшные, и их никто не любит. А эти маскируются под личину «успеха». Но весь их успех построен на костях и крови тех, к кому они пришли «помогать». Нечисть, бесы, уроды», — негодует Игорь Агарков.

«Откуда у захватчиков и разбойников с большой дороги мозги? Они всю жизнь переманивали чужие… И сейчас — ничего нового», — соглашается Виктория.

«Как всегда. Своего ничего нет, только всех покупают. Но ничего, скоро и покупать нечем будет», — соглашается Валерия.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

«Правильно Задорнов говорил, что они тупые, раз готовы принимать русских учёных. У них только деньги есть, а мозгов как говна у комара», — поделилась мнением Екатерина.

«Ещё один тест на «Родину или деньги» для российских магистрантов, учёных и прочих», — замечает К.

«Актёров и певцов антироссийских забирайте. Даром», — предлагает Фархад Иванов.

«ЗаберитеГалкина иУрганта!» — поддерживает Ольга.

«Можем предложить забрать им к себе Галкина и Урганта, а ещё кучу «Би-2» и всякой типа культурной приблуды. У насСобчак есть, она умная — она так считает. Чем не профессорша?» — иронизирует Светлана.

«Я общалась с нашими людьми этих профессий, им и там мало платят. Так как они — иностранцы, их права ущемляют работодатели. Так что смысл какой?» — поделилась Юлия Валуева.

«Переманят. А что дальше? Выжмут информацию и утилизируют», — рассуждает Адась Гранштейн.

«Надо быть последним дебилом, чтобы клюнуть на эту уже давно практикуемую удочку… от так называемой свободы их быстро освободят… будут пахать под бдительным оком ЦРУ, а когда отработают свой потенциал (утилизируют) упс. нечаянно умрут… сейчас Америка уже не та… да и не только она… там реально опасно, особенно для перебежчиков», — рассуждает Жанна.

«Во все времена этот сброд, понаехавший со всех концов света за призрачным счастьем золотой лихорадки, не имея собственных мозгов, читай — тупые! Всегда пользовались плодами чужих умов! И теперь стараются переманить всеми неправдами умнейших людей России! ТВАРИ, дикие, необразованные, но очень прагматичные!» — рассуждает Анатолий.

«США изначально создано агрессивными и жестокими людьми, убежавшими из своих стран зачастую ввиду проблем с законом. Все, кого не устраивала жизнь на родине (Англия, Ирландия, Швеция, Германия, Франция, Польша и т.д.), все бежали в Северную Америку захватывать земли коренных индейцев, убивая их и истребляя женщин и детей. А те, кто остался в живых, прозябают в резервациях, униженные и раздавленные как народ.

Помимо прочего, эти отбросы со всего мира, называющие себя великой нацией, ещё и друг друга молотили как могли (война Севера и Юга). И неужели кто-то думает, что эта страна кого-то искренне ждёт и полюбит?! Плевать им на всех, главное в их генах — жажда убивать и грабить. Кто до сих не понял, когда поймёте — может быть поздно. Ублюдки из поколения в поколение не исчезают, а лишь прогрессируют», — приводит довод Евгений.

«Америка всю жизнь воровала, угнетала более слабые страны, завоевывала земли, выгоняя коренных жителей. Заманив к себе «мозги», использует их, а потом они бесследно пропадают», — поддерживает Арина Шарапова.

«Вот в этом и есть вся американское величие: украсть денег и на них купить науку, искусство и т.п., а потом гордиться этим как своим», — считает Вадим Лаврентьев.

«Долларовая система начинает рушиться, а за фантики работать мало кто захочет», — отмечает Александр Ключанский.

«Байден сейчас всё разрушит! Скоро некуда будет перебежчикам бегать. Поколение, продающее всех за баксы, будет мешать, конечно, жить. И такие будут существовать всегда. Просто надо отбор людей делать в момент выбора профессии!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Если он неблагонадежный, то пусть сразу едет на Запад за образованием, может, получит его. В мире есть добро и зло. Уже надо научиться людям видеть разницу и поддерживать в молодых людях России добрые начинания! И пришло время чистить ряды менеджмента от грязи в умах!» — призывает Марина Букась.

«Откуда в США умы? Они до сих пор Россию понять не могут, институты сто лет работают, а широту души, добра, тепла и любовь к Родине всё понять не могут. А предатели были, есть и будут. Россияне, вы самые лучшие люди планеты!» — считает Оксана.

«Путин объявил ближайшее десятилетие годом научных разработок, так что у нас премии и всякие пряники будут тоже, да послаще!» — напоминает Владлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Конгресс США внесено предложение об отмене правила получения трудовой визы, согласно которому у российского специалиста обязательно должен быть работодатель, известил Bloomberg.

Таким образом Вашингтон рассчитывает переманить на работу к себе магистров и обладателей учёной степени с опытом работы в области космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий, компьютерных систем, ядерных технологий и в других сферах, говорится в статье.

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