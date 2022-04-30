Жители Италии поддержали решение энергетической компанией Eni открыть рублёвый счёт в Газпромбанке несмотря на то, что в Еврокомиссии считают это нарушением антироссийских санкций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Кроме того, руководители Итальянской Республики ранее не раз заявляли, что не поддадутся «газовому шантажу» Москвы. В руководстве компании не стали комментировать это решение, тогда как пользователи соцсетей считают его правильным, которое позволит стране выжить.

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«Отличная работа! Значит, нам пока удастся выжить», — прокомментировала новость Орнелла У.

«Очень хорошее решение», — считает Джованни Ч.

«В евро или рублях, но газ нужен нам и всему промышленному сектору. Крутые парни могут дожидаться сланцевого газа от Байдена, очень дорогого и загрязняющего природу», — отметил Энцо Б.

«На каждое действие есть реакция. И меня не волнует одобрение нашего правительства, которое подчиняется Америке», — заявил Улисси Б.

«Тот, кто продаёт нужный товар, имеет право получать оплату по своему усмотрению», — заметила Мария-Луиза М.

«Давайте отправим Ди Майо и Чинголани обратно в Конго, чтобы они сказали, что они пошутили, но местная кухня очень хорошая», — шутит Гвидо К.

Democracy International Луиджи Ди Майо

Напомним, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо за последний месяц посетил несколько африканских стран в поисках альтернативных источников газа. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал его активность, отметив, что работа министра заключается не в том.

«Не волнуйтесь, если так будет продолжаться, мы скоро вернёмся к старой лире, особенно если большие фармацевтические компании продолжат скрывать свои миллиардные контракты», — пишет Франческо Э.

«Было бы хорошо, если бы правительство прекратило вводить новые санкции, особенно находясь на пороге третьей мировой войны», — выразил надежду Алессандро П.

«Европа скоро превратится в руины с Маттареллой и Драги», — опасается Эльвира Ч.

«А как они должны были поступить? Альтернатив для граждан и бизнеса нет. Мечтаю, чтобы число энергоэффективных зданий класса А увеличивалось, а бизнес был гораздо менее зависим, чем сейчас. К сожалению, на это нужно много лет», — рассудил Сальваторе Р.

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