Рим, , 21:16 — REGNUM К рублёвым расчётам за российский газ решила перейти энергокомпания Eni из Италии, сообщает 27 апреля Bloomberg.

Газпромбанк на Озерковской набережной в Москве Sergey Norin

Уточняется, что компания решила согласиться на условия России и открыть в Газпромбанке счёт, чтобы рассчитываться за поставки российского газа в рублях.

Между тем это решение принято без окончательного одобрения со стороны итальянских властей.

Добавим, что Россия перевела покупателей газа из недружественных стран на расчёты через Газпромбанк с апреля 2022 года. Ряд западных компаний уже открыл счета в Газпромбанке.

Читайте подробнее: В Европе 10 компаний открыли счета в Газпромбанке