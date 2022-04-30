Заявление премьер-министра Чехии Петра Фиала о том, что Прага отказывается оплачивать российский газ рублями, потому что это стало бы нарушением санкций ЕС, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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"Пускай теперь согреются любовью к Евросоюзу!» — пишет Yuga B.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз от российского газа отказывается Чехия, которая полностью от него зависима, значит, пора этому маленькому европейскому государству возвращаться в средневековье.

«Что я могу им посоветовать в столь непростой ситуации? Пускай открывают угольные шахты. Потому что зелёная энергетика сейчас неосуществима, как мы можем в этом убедиться. Не будет газа — не будет промышленности. Встанет промышленность — не будет работы. Не будет работы — не будет денег у населения, уровень жизни резко упадёт. Что кушать будете, господа чехи?» — обращается Сергей Б.

(сс) Jürgen (Guerito) Альтернативная энергетика

Некоторые комментаторы отмечают, что впоследствии Чехии придётся отказаться вообще от всего, что поставляется из России, а это значит, что и с продовольствием у этого государства начнутся серьёзные проблемы.

«Кушает Чехия тоже по большей части благодаря России. Зерно и удобрения различные — всё от нас везут туда. И то, и другое первое место по поставкам. А сами удобрения они не смогут произвести, потому что газ, опять же российский нужен, и его нема. Они там совсем деградировали, видимо, раз себя угробить пытаются», — предполагает Роман Р.

Часть людей полагает, что Россия сделала всё возможное, чтобы облегчить для недружественных стран возможность оплачивать поставки газа в рублях.

«Отказывается платить продавцу на его условиях? Ну так чао, бамбино! Перекрыть газ в ноль им следовало ещё вчера. Не припоминаю, чтобы, придя в магазин за хлебом, мне бы разрешали расплачиваться евро и долларами. Как по мне, мы адекватные условия ставим перед европейцами», — поделился своим мнением Alex K.

Ряд пользователей указывает на то, что пока что руководству Чехии кажется, что оно сумеет продержаться без прямых поставок российского голубого топлива.

«Лето на носу, пока можно повыкаблучиваться. Вот обломать бы их осенью, когда обратно в лодку попросятся», — написал Мурат З.

«Они купят его у Германии, а Германия у России. Всё у них там схвачено», — уверен Даша Г.

«Сейчас Германия начнёт запрашивать газ сверх контракта, чтобы затем по-тихому перепродать его Чехии. Нам в этом случае следует влупить им троекратный ценник. Тогда и мы заработаем, и немцы, но уже не так сильно. А чехи ещё припомнят отказ от российского топлива своему правительству», — написал Василий Б.

Нашлись и те, кто уверены, что уже ближе к осени в Европе начнутся серьёзные народные волнения, потому что люди останутся без российского газа — источника из благополучия.

«Если Россия перекроют полностью газ в Европу, то через полгода там не останется ни одного проамериканского правительства. Народ их просто сметет!» — считает Гурам Т.

Напомним, 29 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким о том, что Прага отказывается оплачивать российский газ рублями, потому что это стало бы нарушением санкций ЕС.