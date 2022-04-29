Попытки других стран создать для Российской Федерации стратегические риски получат адекватный ответ. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми», — заявил российский лидер.

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Заявление российского президента обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина». Также заявление Владимира Путина обсудили на странице аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры в социальной сети «ВКонтакте».

«Путин не шутит!!!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Что имеется в виду? Ввод войск? Ведь фактически третьи стороны и так уже вмешались», — недоумевает Alexandra K.

«Неформально — да. Формально — покупка оружия не является противозаконной хоть в мирное, хоть в военное время. Кроме ядерного. Если кто догадается притащить ядерную боеголовку на Украину — она будет уничтожена. Украина, в смысле», — ответил ей (Alexandra K) Kaus O.

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«Шутки кончились…» — написал один из комментирующих.

«Этих слов ждали многие жители Восточной Украины», — отметила Ирина Н.

«НАТО будет ходить по краю, не переходя границ. А ударить всё равно придётся. Поляки больше всех стараются для ответки», — прокомментировал заявление Путина Ironist Weker.

«Путин — президент мира. Короче, пусть не… [выпендриваются] на Западе, а то придётся скоро изучать русский язык. Ну, думаю, все поняли, про что я», — отметила Зося.

«Шах и мат. Дядя Вова (Владимир Путин. — О. П.) никогда не блефует!» — написал Иван.

«Последнее, 1001-е китайское предостережение… Дай Бог, чтоб те, кого предупредили, это поняли… Думаю, первой в очереди будет Польша… Пора эту нахалку поставить на место… Мало того, что кучу оружия и наемников у себя сконцентрировала, так еще и сама собирается развязать войну за западные земли…» — отметила Надежда М.

«Ядерная война никому не нужна. Но… иди знай, как всё обернётся, нельзя исключать ничего. Какой-нибудь непредвиденный фактор выскочит неожиданно — и привет. Достанется всем континентам. Даже пингвинам в Антарктике», — выразил опасение Слава К.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

«Может быть, я неправильно понял Верховного, но как минимум Варшаве и Бухаресту надо готовить ядерные бомбоубежища. Если успеют», — задумался Данила М.

«Какие ядерные убежища, о чём вы? Рой «Калибров» или пара «Кинжалов» по ключевым военным базам или инфраструктурным объектам — и всё. Утрутся, умоются. Будут, конечно, кукарекать об агрессии и нападении, усилении санкций, отказе от всего русского, помощи укроколонии (Украине. — О. П.) на полноценном уровне и выступлении на её стороне… Ой, это же уже произошло. В общем, НАТО их урезонит, будет говорить, что не всё так однозначно и это не повод, но тоже будет выступать за недопустимость бомбардировки третьих стран приграничных. Будет так же, как сейчас…» — возразил Даниле М. Исаак Р.

«Ну, может быть, и так. Но в любом случае — пусть боятся по-настоящему», — ответил Исааку Р. Данила М.

«Последнее китайское предупреждение», — подытожил один из участников обсуждения.

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