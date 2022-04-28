28 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предупреждение, которое высказал российский лидер тем, кто намеревается создать для России стратегические риски.

Светлана Рыбина, , 07:45 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что попытки других стран создать для России стратегические риски получат адекватный ответ — ответ будет молниеносным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как говорил один герой: «Это наша корова, и мы её доим». Так что пускай западные шавки отсыхают. Мы долго терпели и пытались играть по правилам, но пора уже устанавливать свои правила», — написала Татьяна С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Путин дал ясно понять оппонентам Российской Федерации, что сферы интересов нашей страны неприкосновенны и никому не стоит даже пытаться каким-то образом мешать России, переходя разумные границы.

«Предупреждён — значит вооружён. Наверное, актуальная сейчас цитата и правдивая. Им уже пора прекращать различными методами вмешиваться в то, что их не касается. Это наши с украинцами дела, старые конфликты решаем. Западу тут делать нечего», — указывает Василий К.

«Путин прямым текстом дал понять Западу, что если кто-нибудь впишется за Украину, то ответ будет мгновенным и тотальным! Все решения уже приняты!» — считает Батыр Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что уверенное движение России к осуществлению поставленных её руководством задач в ходе спецоперации на Украине не даёт покоя западным партнёрам.

«Всё здорово сказал президент! Все цели, какие наметили ранее, доведём до конца. А все эти Борьки лохматые и остальные пусть заткнутся», — пишет Алексей К.

«Правильно наш президент всё делает. Они только язык силы понимают, по-хорошему с Западом и Америкой не получается. Даже наоборот, сплошные провокации только устраивают против нас, нагнетают обстановку без конца. Так дело не пойдёт. Пора сделать так, чтобы они свой пыл поумерили», — указывает Максим Ш.

Часть людей посетовала на то, что Россия — пока что единственная страна, которая может себе позволить назвать вещи своими именами и идти наперекор коллективному Западу.

«Пока что только Путин может заявить такое всему Западу. Одна Россия против всех. Уверен, НАТО поутихнут. И тогда появятся и другие, кто будет готов бросить вызов США и их марионеткам. Будет Запад, конечно, делать вид, что им нипочём, но по факту мы будем видеть, как Америка теряет своё влияние в мире», — предрекает Изатшо М.

Ряд пользователей указывает на то, что Путину приходится уже прямо демонстрировать США и их союзникам готовность ответить на угрозы в отношении Российской Федерации, потому что голос разума на Западе слышать уже давно перестали.

«В США, Евросоюзе и странах НАТО просто все посходили с ума. Вот, честно, не понимаю, почему они настолько сильно ненавидят Россию? Неужели мы виноваты только в том, что мы существуем? Тогда нам следует повышать свою оборону», — поделилась своим мнением Екатерина А.

Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Совета законодателей о том, что попытки других стран создать для России стратегические риски получат адекватный ответ. Глава государства подчеркнул, что «наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми».