Жители Южной Кореи обсудили предстоящую встречу избранного президента страны Юн Сок Ёля и главы США Джо Байдена.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно южнокорейским СМИ, избранный глава Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден свою первую встречу проведут в Сеуле 21 мая.

Лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, включая развитие двустороннего альянса, сотрудничество в решении северокорейских проблем, вопросов экономической безопасности, ключевых региональных и международных вопросов.

Известно, что визит Джо Байдена в Сеул, назначенный на 20–22 мая, состоится через 10 дней после того, как Юн Сок Ёль вступит в должность главы государства.

Джо Байден посетит Южную Корею впервые с момента вступления в должность президента США. Визит состоится на фоне обострения напряжённости на Корейском полуострове после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

«Юн Сок Ёль приветствовал решение Джо Байдена посетить Южную Корею, и две страны тесно сотрудничают по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить успешный визит президента США», — отметила пресс-секретарь избранного президента Пэ Хён Чжин.

대한민국 대법원 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Ранее Юн Сок Ёль дал понять, что его главная цель во внешней политике — укрепить союзнические отношения с США, а визит Джо Байдена станет «хорошей возможностью» для «всестороннего укрепления» двустороннего альянса.

Напомним, что Джо Байден был первым иностранным лидером, который провел телефонные переговоры с Юн Сок Ёлем после его избрания президентом. А в начале апреля избранный президент Южной Кореи направил делегацию в Вашингтон.

Белый дом также объявил о поездке, заявив, что президент США посетит Южную Корею и Японию с 20 по 24 мая. В Токио Байден также встретится с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).

«А где он с ним встречаться-то будет? Администрацию переносят, а в Голубой дом он ни ногой», — интересуется rame***.

«Сообщил о желании встретиться с Муном?» — недоумевает gkst***.

«Поведет его в отель «Shilla», где будет устраивать вечеринку по случаю инаугурации?» — недоумевает seok***.

«Юн, хорошенько подготовься к встрече в Байденом», — советует didr***.

«Между прочим, Мун Чжэ Ин наладил хорошие отношения с США и Китаем. Я беспокоюсь, что Юн может все испортить», — беспокоится spri***.

«Байден, позволь нам разрабатывать свое ядерное оружие», — требует law0***.

«Он собирается лечить свою деменцию?» — интересуется pch6***.

Gage Skidmore Джозеф Байден

«Я верю, что всё пройдет хорошо», — надеется soyo***.

«Уверен, что после Байдена к нам наведается глава МИД Китая», — уверяет ugaj***.

«Что-то мне подсказывает, что Байден едет в Южную Корею, чтобы только встретиться с Мун Чжэ Ином», — предполагает wndu***.

«Я буду внимательно следить за тем, сколько денег из государственной казны потратит Юн», — пишет alsk***.

«Надеюсь, что союз Южной Кореи, США и Японии продолжит развиваться», — надеется kym9***.

«А если Байден откажется от встречи в комплексе министерства обороны?! Разве нельзя провести встречу на военной базе США в Пхёнтхэке?» — интересуется leee***.

«Если наладишь отношения с США, КНДР не сможет и пальцем пошевелить!» — считает lst0***.