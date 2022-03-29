Сеул, , 10:28 — REGNUM Делегация от избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля посетит США в начале апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии избранного главы государства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Согласно опубликованным данным, делегация будет состоять из семи человек. В состав делегации войдут: депутат Национального собрания от партии «Сила народа» Пак Чин, бывший заместитель министра иностранных дел Чо Тхэ Ён, профессор факультета политологии и международных отношений Сеульского госуниверситета Чон Чжэ Хо, профессор Высшей школы международных исследований Сеульского госуниверситета Пак Чхоль Хи, бывший военный атташе посольства Южной Кореи в США Пхё Сэ У, научный сотрудник Корейского института международной экономической политики Ён Вон Хо и представитель избранного президента по контактам с иностранной прессой Кан Ин Сон.

В ходе визита представители Южной Кореи встретятся с представителями Совета национальной безопасности, Пентагона, Конгресса и других органов власти США, с которыми обсудят вопросы укрепления двустороннего союза, обеспечения безопасности, денуклеаризации КНДР.