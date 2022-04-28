В палате представителей США 27 апреля приняли закон, который позволяет арестовывать счета иностранцев и направлять эти деньги в поддержку Украины, сообщает ИА Красная Весна.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так, в соответствии с законом, США будут иметь возможность конфисковать активы иностранцев, если те были получены за счет поддержки руководства Российской Федерации или в результате незаконных действий.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Теперь Америка будет финансировать нацистов за счёт российских олигархов», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Нашли способ украсть деньги», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Своровать ворованное и отдать попрошайкам. Схема, однако», — задумался XAN.

«Воровство, финансирование терроризма. Молодцы… Америка не меняется», — отметила Алла.

«США — страна-бандит с большой дороги», — пишет Balinta.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Американское племя аферистов и ворья не изменяет своим традициям…» — добавила Radistka_Z.

«А почему не прервать все торговые связи и не разорвать дипломатические отношения с США??? Что-то так уж сильно ухудшится?» — задался вопросом SP.

«Ну хоть что-то полезное… [американцы] для России сделают. Приземлят наших олигархов», — считает Святогор.

«Отличная новость! Наши олигархи теперь станут ярыми патриотами России», — смеется Oleg.

«Хунте всё равно конец. Но как это должно вдарить по «священному праву» частной собственности и по реноме США!» — отметила Polina L.

«По реноме-то ударит. Но всё равно два нехороших сигнала прозвучали таким образом. Первый — пока эти средства были в подвешенном состоянии, они не работали против нас. Второй — мне кажется, что США специально демонстративно не размораживали эти средства даже на просьбы украинских вассалов, потому что оставался призрачный шанс того, что процесс остановится на разумном шаге от пропасти. Но, конечно, теперь видно, что мосты разрушены полностью. Ожидаемо, хоть и нежелательно», — ответил ей (Polina L.) «Торыч».

«101 способ добивания доллара как валюты международных расчётов», — с сарказмом написал Georgiy.

«Сомнительно, вернее, Украина может долго ждать этих денег — в Америке суды идут годами, а у олигархов в бизнесе куча совладельцев. В общем, очередная поддержка ртом», — смеется Арина.

«Вот и поплыла их демократия в украинский унитаз», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Значит, Россия не будет платить по кредитам в банки США, вот и всё», — пишет Vorand.

«А потом Америка будет незаконно замороженные активы России возмещать из своего кармана. С процентами», — написала Есения.

«Бесславный итог приватизации в 90-х», — добавила Олеся.

«А с Украины эти же деньги за долги забрать», — смеется Санечка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Все их устои сами и выкидывают на помойку. Где их пресловутая неприкосновенность частной собственности?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Goodbye, America… Будем вспоминать вас фильмами про Брюса Ли, Джеки Чана… Ну и хватит», — не без сарказма комментирует Ilya Ivanovich.

«Представляете, какой масштаб хамства?! Они украли огромные деньги у России, а теперь будут этими же деньгами финансировать войну против России??? Вот меня иногда интересует вопрос: а что они будут говорить потом, через несколько лет, когда отношения с Россией станут совсем другими? Что они скажут? Типа это было правительство старого Бидона (Байдена. — О. П.) и оно во всём виновато?» — недоумевает Enn D.

«Сейчас многие страны начнут выводить свои активы», — предположила Анастасия.

«Пусть другие страны призадумаются, стоит ли доверять свои активы американцам и иже с ними!» — написал I SF.

«Украина не получит эти деньги, и сделают взаиморасчёт за поставки вооружения в двойном размере за срочность… и просто присвоят деньги себе», — подытожил Dmitry.