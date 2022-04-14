Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена не намерена возвращать арестованные активы крупным российским предпринимателям, попавшим под санкции Запада, сообщил 14 апреля помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Американский дипломат заявил, что США намерены использовать активы российских бизнесменов лучшим способом, чем вернуть их. При этом не уточняется каким именно образом будут использованы данные активы, в том числе дорогостоящие яхты.

Ранее предложение изымать яхты у российских бизнесменов с помощью каперских свидетельств выдвинул член палаты представителей Конгресса США от штата Техас, республиканец Лэнс Гуден.

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