Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия «неплохо справляется с санкциями», о чём он сожалеет, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Жан Батист Симеон Шарден. Мыльный пузырь. 1734

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«Ну не работает метод санкций! Как слепые котята — тычутся в закрытую дверь и не слышат голоса разума», — указывает Елена Щ.

Многие пользователи указывают на то, что российское общество было готово встретить большие трудности на пути к суверенизации экономики России, но то, что нам устроил Запад, оказалось мелким пшиком.

«А он что думал? Что люди, особенно старой закалки, 90-е годы пережившие, когда на прилавках всё полугнилое было, а дома — кусок сала и картошка и думай, как кормиться, — вот эти люди якобы не смогут выдерживать ваши долбанные санкции? Мне кажется, русским мало что страшно уже», — пишет Евгения Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что с учётом невероятного объёма санкций, введённых против Российской Федерации, наша страна справляется с экономическими проблемами так хорошо, как никто этого не мог представить.

«Россия неплохо справляется с рекордным числом санкций (а если точнее, то великолепно). Поэтому надо ввести ещё больше санкций, чтобы убедиться в этом. Только когда наступит ясность, топиться Европе будет уже нечем», — уверена Ксения Ч.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Кто-нибудь знает цифру, количество санкций, введённых против Российской Федерации с 2014 года? А то и до. Боюсь считать, будет трудно. Россия не просто справляется с санкциями, она их вывозит на все 100%! Кто бы что ни говорил», — отметил Адам Ц.

Часть людей полагает, что США уже не раз объявляли об экономическом крахе России, но на деле мы видим, что с каждым годом наша страна лишь укрепляет свои позиции, а её оппоненты, наоборот, сильно сдают.

«Ещё в далеком 2014 году Россию назвали страной-бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой. Ну и что получается? Разорванная в клочья экономика нагибает вашу хвалёную? Кем же вы тогда являетесь на деле?» — задаётся вопросом Виталий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что во всей этой истории Польша выглядит жалко.

«Настоящая гиена Табаки из мультика «Маугли» на службе у Шерхана. Маленькие пакостники, которые подпевают Соединённым Штатам и пытаются укусить Россию, но у них это плохо получается», — написал Абдул М.

«Польша, видимо, подумала, что если весь Запад получил по роже своими антироссийскими санкциями, то и им следует проявить чуточку адекватности. Может быть, это стратегически верный путь, который им поможет выжить в стремительно рушащейся Европе», — предполагает Светлана Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

Нашлись и те, кто отмечают, что руководство Польши одним из первых начало осознавать, что санкционная политика не работает против России, но запущенный ранее процесс оно остановить уже не в силах.

«Поляки, судя по всему, начали понимать, что Америка сначала будет воевать с Россией до «последнего украинца», а когда украинцы закончатся, то в дело пойдут уже граждане Польши», — подметил Prosto T.

Напомним, 27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции о том, что Россия «неплохо справляется с санкциями» и он сожалеет об этом. При этом политик отметил, что Варшава будет и дальше стараться конструировать новые санкционные пакеты против Российской Федерации.