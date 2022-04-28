Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что готова лично выйти с плакатом к правительству, если российскому бизнесу не дадут свободы для развития, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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«Интересно, Матвиенко будет согласовывать свой митинг или пойдёт по стопам наших несистемных либералов?» — задаётся вопросом Вадим И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Матвиенко стоило бы уточнить, какой конкретно бизнес она имела в виду. От этого зависит сила народной поддержки, которую она почувствует за собой, пишут граждане.

«Смотря какой бизнес имеет в виду Матвиенко. У нас, в России, почему-то обычную спекуляцию за бизнес принимают. Купят подешевле — продадут подороже. Барыги России не нужны, а поддерживать следует реальное производство. Не перекупщиков, которые и так всегда на плаву, на всём деньги зарабатывают. Производителям нужен воздух, а их душат уже десятилетиями», — указывает Вика В.

Некоторые комментаторы отмечают, что всеми руками выступают за свободу для представителей малого бизнеса, но в то же время они были бы не очень рады, если бы очередной олигарх получил дополнительные возможности для увиливания от уплаты налогов.

«Если Матвиенко говорит про малый бизнес, который на ладан дышит в России и всё никак сдаваться не хочет, — это дело я поддерживаю. Но если она решила вступиться за тех олигархов, которые нажили себе миллиарды за счёт бедных работяг, тогда пускай она стоит с плакатом. Мне эти жрецы золотого тельца не товарищи», — пишет Максим В.

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Часть людей полагает, что Матвиенко — один из немногих представителей высших эшелонов власти, который намекнул на несправедливость, существующую во взаимоотношениях между российским государством и представителями бизнеса.

«Это, скорее всего, образное выражение. Матвиенко же понимает и знает, что в нашей стране для бизнеса нет никаких преград — им, наоборот, помогает государство как может. Ведь так?» — вопрошает Лукьян М.

«Не хочет же Матвиенко сказать, что российских предпринимателей душат на протяжении десятилетий и не дают им продыху? У нас же такого быть не может!» — язвит Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что бизнес в России долгие годы терпел избыточное давление со стороны государства.

«Никак, вообще никак они не помогали и не помогают бизнесу. Налоги и обязательные платежи как платили неподъёмные, так и платят. Кредиты под больные проценты как платили, так и платят. Где-то, быть может, возможны отсрочки, ну через полгода заплатят втридорога, значит. Это сути не меняет», — считает Дмитрий Е.

Другие, наоборот, считают, что власти в России делают достаточно, чтобы бизнесмены чувствовали себя комфортно, занимаясь предпринимательством в стране.

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«Сейчас бизнесу очень хорошо помогают! Разными путями стараются что-то отстрочить, что-то облегчить!» — пишет Злата Ч.

«Ну раз Матвиенко встала грудью на защиту, значит, свободу точно дадут. Я не думаю, что кто-то действительно посмеет заставить Матвиенко стоять с плакатом у правительства», — поделился своим мнением Тимур М.

Напомним, 27 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании Совета законодателей о том, что готова лично выйти с плакатом к правительству, если российскому бизнесу не дадут свободы для развития.