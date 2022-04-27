* запрещённая в России организация

В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в честь неонацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе киевской городской администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровавый флаг Украины

«Жители направили предложение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…» — передает сообщение пресс-службы киевской городской администрации ИА Красная Весна.

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба», «Денацификация UA» и «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Кличко-то точно все обдумает и примет верное решение. Есть чем соображать», — иронизирует Саня Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Каждый забор в Киеве должен носить имя какого-нибудь бандеровца. Дарю идею Кличко», — с сарказмом добавил «Апертура».

«Ну после проспекта Бандеры я уже ничему не удивляюсь», — пишет Екатерина.

«Похоронили ещё живых», — отреагировал Федор.

«Хоть имени Гитлера, вообще уже не удивит…» — пишет Светлана.

«Ну и смысл на месяц заморачиваться?» — поинтересовался «С».

«Пусть беснуются напоследок», — прокомментировал Константин С.

«Ну надо же. У них ещё осталась улица Льва Толстого?!..» — с сарказмом написала Евгения Е.

«А мы назло им будем именовать новые улицы — Ялтинская, Крымская, Севастопольская, Киевская, Ровенская, Одесская», — смеется Юрий.

«Кто такой Лев Толстой, Кличко не знает, а «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) слышал!» — отметила Olga A.

«Сколько… побед! С названиями улиц борются, с памятниками борются, с могилами борются и побеждают. Вот народ! Нет, не народ — нация!» — с сарказмом пишет Adams Family.

«После поимки этого «мэра» надо его заставить лично убирать последствия переименований. Как собаку, которая нагадила, носом тыкают», — написал freesmart.

«Интересно, а как переименование улицы отменяет, то что дома на этой улице построил тоже СССР. Типа если о чем-то не говорить, то этого и нет…» — недоумевает Алёшенька.

«Пока они думку гадают, так время настанет в улицу Армии России переименовывать», — иронизирует «Скиф Неапольский».

«Надеюсь, это ненадолго», — отреагировала Таня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл (Украина)

«Действительно, кто такой Лев Толстой по сравнению с полком «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), храбро прячущимся в подвалах», — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.

«Россия сама потом решит, как переименовать Киев», — прокомментировал новость Васька.

«Лучше сразу в Нюрнберг», — не без сарказма пишет Дмитрий М.

«Все назло России. Им плевать на своих солдат и людей. Это преступники у власти, которые заигрались», — написала LUSY.

«Они думают, что этим кого-то злят», — также добавила Vera.

«А что они будут делать, когда «азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в плен сдадутся и показания давать начнут?» — задумался Иван.

«У них страны скоро не станет, они улицы переименовывают», — отреагировала Ksu Sha.

«Всё жду, когда проспект Гитлера появится. А Киев в Бандеровск переименуют», — пишет А. В.

«Закрыв глаза на названия, им больше делать нечего. Даже тут деньги отмывают на перепечатывании табличек? В условиях военного положения? Ни стыда, ни совести», — комментирует Maria.

«Судя по этим действиям, «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окончательно списали», — подытожил В. И.

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