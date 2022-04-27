27 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Киеве планируют переименовать более 460 улиц и объектов.

Мирослава Романенко, , 12:33 — REGNUM В Киеве планируют переименовать более 460 улиц и объектов. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Якоб Йорданс. Пир во время чумы. 1655

«На переименование составлен список из более 460 улиц, объектов. Он обнародован на сайте КГГА (Киевской городской государственной администрации — М. Р.). И до 1 мая продлится обсуждение с киевлянами», — сообщил он.

Новость обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что сейчас явно не время для переименований улиц. Иные также предположили, что переименование улиц может быть предпринято в целях воровства бюджетных средств.

«Феерично! Больше заняться нечем!» — смеется Ирина.

«Откуда у них деньги на эту муть? Уже не знают, что придумать, чтобы украсть побольше», — отреагировал Georg.

«460? Да он слов столько не знает…» — шутит Алексей К.

«Пир во время чумы», — добавил Vlad.

«Ну сейчас-то самое главное улицы переименовать. Других дел нет…» — с сарказмом пишет Лорик.

«А танки советские, которые сбагривают «партнеры» нормально?» — задался вопросом 60 958.

«А этот всё из ринга выйти не может…» — пошутил Денис Л.

«Когда Бог хочет наказать, он забирает разум…» — отреагировала «Шуриковна».

«Реально хитрые. Пока наши будут искать улицу Банковая, они поменяют все таблички и направления», — иронизирует Михаил.

«Только всё разрушают. Сами ничего не построили. Террористы — всё рушат!» — отметил Aleksei G.

«Это безусловно будет пэрэмога (победа — М. Р.). Больше нечем заняться мэрии Киева?» — не понимает Patimat K.

«У него дом горит, а он забор красит», — отреагировал Роман К.

«Так победим!» — шутит DrDiablo.

«Сумасшедшим нет покоя», — не выдержала Екатерина П.

«Это «новое» слово в технике отмывания бабла!» — с сарказмом добавил Игорь Е.

Майдан Незалежности. Киев Juan Antonio Segal

«Да, это их главное оружие — переименование. Знаете, для чего? Чтобы потом мы тратили время, силы и деньги на обратное переименование. Кстати, мероприятие недешёвое: надо таблички сделать на все дома, внести данные по изменению адреса во все реестры… и т.п.», — написала Екатерина В.

«У них, как всегда, всё предсказуемо — в любой ситуации ограничивай русский язык, сноси советские памятники и переименовывай улицы. С — стабильность», — прокомментировал новость Сергей К.

«Это очень серьезный удар по топографическим службам генштабов всех государств региона. Практически перемога (победа — М. Р.), сами бы не запутались потом в переулках и ориентирах», — иронизирует Вася Н.

«Прежде чем рухнуть, хунта еще много нагадит русским людям», — пишет Александр Т.

«Перед смертью не надышитесь», — подытожила Светлана Е.

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