Мирослава Романенко, 27 апреля 2022, 12:33 — REGNUM В Киеве планируют переименовать более 460 улиц и объектов. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«На переименование составлен список из более 460 улиц, объектов. Он обнародован на сайте КГГА (Киевской городской государственной администрации — М. Р.). И до 1 мая продлится обсуждение с киевлянами», — сообщил он.
Новость обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что сейчас явно не время для переименований улиц. Иные также предположили, что переименование улиц может быть предпринято в целях воровства бюджетных средств.
«Феерично! Больше заняться нечем!» — смеется Ирина.
«Откуда у них деньги на эту муть? Уже не знают, что придумать, чтобы украсть побольше», — отреагировал Georg.
«460? Да он слов столько не знает…» — шутит Алексей К.
«Пир во время чумы», — добавил Vlad.
«Ну сейчас-то самое главное улицы переименовать. Других дел нет…» — с сарказмом пишет Лорик.
«А танки советские, которые сбагривают «партнеры» нормально?» — задался вопросом 60 958.
«А этот всё из ринга выйти не может…» — пошутил Денис Л.
«Когда Бог хочет наказать, он забирает разум…» — отреагировала «Шуриковна».
«Реально хитрые. Пока наши будут искать улицу Банковая, они поменяют все таблички и направления», — иронизирует Михаил.
«Только всё разрушают. Сами ничего не построили. Террористы — всё рушат!» — отметил Aleksei G.
«Это безусловно будет пэрэмога (победа — М. Р.). Больше нечем заняться мэрии Киева?» — не понимает Patimat K.
«У него дом горит, а он забор красит», — отреагировал Роман К.
«Так победим!» — шутит DrDiablo.
«Сумасшедшим нет покоя», — не выдержала Екатерина П.
«Это «новое» слово в технике отмывания бабла!» — с сарказмом добавил Игорь Е.
«Да, это их главное оружие — переименование. Знаете, для чего? Чтобы потом мы тратили время, силы и деньги на обратное переименование. Кстати, мероприятие недешёвое: надо таблички сделать на все дома, внести данные по изменению адреса во все реестры… и т.п.», — написала Екатерина В.
«У них, как всегда, всё предсказуемо — в любой ситуации ограничивай русский язык, сноси советские памятники и переименовывай улицы. С — стабильность», — прокомментировал новость Сергей К.
«Это очень серьезный удар по топографическим службам генштабов всех государств региона. Практически перемога (победа — М. Р.), сами бы не запутались потом в переулках и ориентирах», — иронизирует Вася Н.
«Прежде чем рухнуть, хунта еще много нагадит русским людям», — пишет Александр Т.
«Перед смертью не надышитесь», — подытожила Светлана Е.
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