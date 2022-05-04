Болгарии не следует оказывать украинской стороне военную помощь. Об этом 27 апреля заявил президент Болгарии Румен Радев.

Kremlin.ru Румен Радев

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт», — сказал он.

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Заявление президента Болгарии обсудили читатели телеграм-каналов «Денацификация UA» и «Open Ukraine | Открытая Украина». Многие задумались о том, не связано ли данное заявление с приостановкой поставок газа в Болгарию. Иные также отметили, что слова политиков могут разниться с их дальнейшими действиями.

«Президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине. Интересно, это связано с поставками газа?» — поинтересовался автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

Kevin S. Abel, U.S. Army Танки Т-72 ВС Болгарии

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«Вот что вентиль животворящий делает», — смеется один из участников обсуждения.

«Газа хотят», — добавила Оксана.

«Важно не то, что говорят политики, а то, что после этого происходит…» — подчеркнул «Бородатый Дед».

«К вечеру возможно переобуется. У них так заведено. Слову грош цена», — отреагировала Марина К.

«Это не здравый смысл, это… [хитрая] попытка усидеть на двух стульях, чтобы набивать свои карманы», — добавил один из комментирующих.

«Там президент такой же как и в Германии. Кукла», — отметил Denis.

«У Болгарии, скорее всего, не осталось ничего, чтобы поставлять не в ущерб своим силам», — предположил Василий П.

«Переобулся. Скоро скажет, ну за рубли, так за рубли», — с сарказмом прокомментировал новость Z.

«Сейчас ему позвонят… и будет снова поставлять оружие…» — написала Валентина П.

«В Болгарии президент ничего не решает, как и в Хорватии, где вся власть принадлежит правительствам», — отметил Mihailo V.

gov.bg Встреча премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

«Надеюсь это не из-за газа, а пришло здравое осознание какие последствия несёт поставка оружия», — предположил Maximus M.

«Ой… Одна рука дает оружие, вторая первую придерживает», — с сарказмом отреагировал Василий.

«Отрезвляющий безгаз», — иронизирует Vladimir.

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Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Кирил Петков пожертвовал свою месячную зарплату в фонд общественной кампании по приобретению боеприпасов для Украины.