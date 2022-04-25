София, , 17:47 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков пожертвовал свою месячную зарплату в фонд общественной кампании по приобретению боеприпасов для Украины. Об этом 25 апреля сообщает софийская газета «Телеграф».

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков Mi.government.bg

По словам Петкова, именно таким образом он намерен «оказать посильную помощь» Киеву в укреплении украинских вооруженных сил.

Кирил Петков «Отправка помощи для ВСУ требует не только политического, но и социального единства. Если пока сложно поставлять Украине вооружения на государственном уровне, мы сделаем это путем добровольных взносов».

Согласно некоторой информации, действующий руководитель болгарского кабинета министров является одним из основателей указанной кампании. Сколько соответствующих средств собрано на данный момент, не сообщается.

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