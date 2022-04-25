София, 25 апреля 2022, 17:47 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков пожертвовал свою месячную зарплату в фонд общественной кампании по приобретению боеприпасов для Украины. Об этом 25 апреля сообщает софийская газета «Телеграф».
По словам Петкова, именно таким образом он намерен «оказать посильную помощь» Киеву в укреплении украинских вооруженных сил.
Согласно некоторой информации, действующий руководитель болгарского кабинета министров является одним из основателей указанной кампании. Сколько соответствующих средств собрано на данный момент, не сообщается.
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