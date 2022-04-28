Соединенные Штаты Америки готовы принять возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой, в результате которого Украина станет нейтральной страной. Об этом 26 апреля завил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского журналиста Дмитрия Васильца, а также читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: Соединенные Штаты готовы принять возможное мирное соглашение между Киевом и Москвой, в результате которого Украина станет нейтральной страной. Ну если США согласны, тогда в скором времени мы увидим попытки Зеленского восстановить мирные переговоры, несмотря на ситуацию в Мариуполе», — написал украинский журналист Дмитрий Василец.

«Верить США — себя не уважать», — написал Александр Н.

«Поезд уехал. Раньше надо было. Теперь только капитуляция», — подчеркнул Сергей Ш.

«А потом начнется опять возрождение нациков, но уже более жестокое», — добавил «ZA РОССИЮ».

«Им доверия нет, операцию нужно доводить до конца», — отреагировал «Витамин C».

«Очередная ложь, чтобы выиграть время и передислоцировать войска…» — считает RuNata.

«Украина уже нейтральной не будет никогда… Она была до 2014-го года нейтральной», — пишет Лида.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд раздает на Майдане печенье

«Госдепу, наглосаксам, коллективному Западу верить нельзя! Дороже будет! Салорейху (Украине — О. П.) надо перемирие, чтобы очухаться, перегруппироваться, еще больше накачаться оружием и опять в бой против РФ! И опять польется кровь, пока не убит фашизм…» — отреагировал Мария М.

«Опять американцы всех считают дебилами, хотят провернуть «Минск-3» — остановить спецоперацию, накачать оружием, дать нацистам передислоцироваться, доукомплектоваться и «снова здорова»…» — отметил Oleg T.

«Черти почуяли, что проигрывают», — добавил Алексей К.

«Зеленский в принятии решений вообще ни при чём! Неужели до сих пор это неясно?! Переговоры начнутся не раньше, чем в Госдепе убедятся, что украинским войскам всё», — прокомментировал новость Роман32.

«Если отступить, то этот режим на Украине через какое-то время опять поднимет голову, его нужно добивать», — отметил Валерий П.

«А что будет с теми, кто поддержал РФ на Украине?..» — задался вопросом Анатолий.

«Никаких перемирий, только полная капитуляция киевской хунты!!!» — призвал Виктор.

«Что ж ты фраер сдал назад…» Два месяца? Это всё, на что вас хватило? Нет — так легко вы не отделаетесь. Вы забыли про наш «ультиматум». НАТО, вон из восточной Европы», — написал Василий П.

«Слово американца стоит ровно столько, сколько и слово Зеленского. Это доказано мировой историей. Так что не стоит обольщаться», — добавил Sergey V.

«Как удобно по тихой ездить и разжигать, а на публике делать заявления о согласии поддерживать мир», — с сарказмом пишет Алексей М.

«Нелогично это всё. Сначала напичкать оружием и тут же заговорить о перемирии», — в свою очередь задумалась Татьяна.

U.S. Army Инструктор США на Украине

«Видимо какую-то новую пакость придумали», — предположила Barbara D.

«После такого точно последует провокация», — также считает Катя.

«Поздно уже», — считает Taulita.

«Это обязательные к произношению мантры. Конкретика будет другой», — отметил Vlad D.

«Опять гадости замышляют», — предположила Nellika.

«США за Украину что-то принимает. Даже уже вид не делают, что это отдельная страна», — отметила Леля.

«Нейтральной Украине уже поздно быть. Надо было раньше», — подытожил Elmi.

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