25 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что Киев не станет изменять существующие пункты в украинской конституции о желании этой страны вступить в Североатлантический альянс (НАТО).

Оксана Переможенко, , 17:20 — REGNUM Киев не станет изменять существующие пункты в украинской конституции о желании этой страны вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 25 апреля заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда».

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление спикера украинского парламента обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина», «Денацификация UA» и «Запрещённая Украина».

«Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что власти не будут изменять в Конституции существующие пункты о намерении Украины вступить в НАТО. Так и не надо. Страны в нынешнем виде скоро не будет, поэтому и Конституция будет не актуальна. Хотя положения Конституции актуальны никогда и не были», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Будет новая конституция, старую можно не менять», — с сарказмом отреагировала Julia K.

«Ну так Блинкен для чего вчера к холопам прилетал, по-вашему?» — поинтересовался Виктор Б.

«А чё толку-то? Их все равно туда уже никто не возьмет ближайшие пару сотен лет. Так что могут оставлять конституцию. Уже весь мир показал, что за них умирать никто не собирается», — пишет Ivan.

«Хорошо Блинкен поработал», — смеется Екатерина.

«Когда они уже поймут, что там вступать уже некому, а будет еще хуже…» — отреагировала Marya07.

«Проект Украина скоро закроется, можете там говорить что угодно», — написал Саша.

«О, опять переобулись», — отметил Макс А.

«Да какая разница?! Все равно любые договоры с Россией Украина исполнять не будет», — добавил KseniyaV.

«Мечтатели. Не возьмут вас в НАТО. Так и будут дальше обещаниями кормить, чтобы держать на коротком поводке», — прокомментировала Елена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО. 2021 nato.int

«По-моему это уже неважно», — пишет nobody.

«Упоротые все сделали, чтоб Украины больше не было», — отметила Ирина П.

«Семь пятниц на неделе. То Зеля говорил, что готовы убрать из Конституции [пункт о стремлении в НАТО]. После того как два перца из Штатов (речь о главе Госдепа США Энтони Блинкене и министре обороны США Ллойде Остине — О. П.) приехали к нему, опять мозги набекрень сдвинулись», — написала Римма А.

«У Украины все президенты такие «молодцы», каждый менял Конституцию страны под себя и ни разу не было референдума по этому поводу», — смеется Елена.

«А мнение самого украинского народа на эту тему не интересует это… правительство?» — поинтересовалась Nat.

«Норм так. Так для чего нужен Зеленский? Соглашение подписать о капитуляции? Да они никогда ничего не будут исполнять», — отреагировал Евгений Владимирович.

«Как быстро они свои обещания на переговорах в Стамбуле забыли», — пишет GooR.

«Глава парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина не будет вносить изменения в Конституцию по вопросу НАТО. То есть официально закрепленный в основном законе курс на вступление в альянс сохраняется Киевом. Заявление сделано сразу после отъезда американской делегации, что доказывает, что Запад будет воевать с Россией до последнего украинца…» — написал автор телеграм-канала «Денацификация UA».

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