«Булгаргаз» получил уведомление о том, что поставки российского газа прекращаются. Об этом сообщает 26 апреля болгарское министерство энергетики. Информация поступила от Газпрома. Так, с 27 апреля будут приостановлены поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина», «Радио Стыдоба» и «Денацификация UA».

«Давно пора», — отреагировал Alex P.

«Эх, завтра цена подрастёт на газ для остальных…» — пишет Vladislav.

«Газ надо перекрыть всем, кто поставляет оружие… [Украине]», — написала Lola.

«Они по-прежнему будут покупать наш газ. Но через другие страны, с нормальной такой наценкой. Страны, которые согласились на оплату в рублях поднимут хороший гешефт. Даёшь… [полякам и прибалтам] демократичный газ по недемократичной цене», — отреагировал Abd.

«Второй пошел», — с сарказмом отметил Londo M.

«Газпром сжалился над болгарами и перестал травить их своим грязным газом», — иронизирует «День Z».

«Мне кажется, что ни Польша, ни Болгария не верили, что такое возможно в принципе», — предположила Наталья.

President.bg Румен Радев у телефона

«На газе вся промышленность работает. Чего все заладили только про отопление. Зимой просто их бы свой народ быстрее сожрал, чем сейчас. Но так тоже сожрут, если промышленность затормозит, только процесс будет медленнее», — в свою очередь пояснила Irina.

«Польша и Болгария переходят на дрова», — с сарказмом добавил Юлия М.

«А что прибалты притихли, боятся по сусалам получить от… [Газпрома]?» — недоумевает Денис.

«Болгария давно сломалась. Братки. А жаль, не тот окоп выбрали», — пишет Vlasta.

«Как говорится, кизяк им в помощь», — иронизирует Ден.

«Ближе к осени, как холодать начнёт, прибегут», — отметил V.

«Извините, болгары, но вот такая у вас власть», — отреагировал Vlad.

«Прям горжусь я болгарами — сказали как отрезали! Такие принципиальные, ух! До сосулек из носа, молодцы!» — шутит Анна.

«Так народ то тут при чём? Это правительство играет в свои грязные игры. Ждём бурных протестов болгар, они за нас», — отметила Margarita T.

«Страны на заклание определились», — с сарказмом добавила Наташка.

«Европа тестирует свою незалежность (независимость. — О. П.) от российского газа на камикадзе Польше и Болгарии», — отреагировал «А».

«Ставим (делаем. — О. П.) ставки, кто переобуется первым», — пошутил один из участников обсуждения.

Gazprom.ru Газопровод

«Хотели эмбарго — вот, получайте», — написал один из комментирующих.

«Так это они сейчас кичатся как «шлях» — на улице тепло. Вот посмотрите, к зиме будут каблуки лизать», — добавил Джордж.

«Болгар очень жалко, у них гнилое правительство, а люди в основном пророссийски настроены», — комментирует новость Siberian.

«Вот это дело! Не думаю, что простые болгары поддерживают политику своего правительства. Но увы…» — отметил ANDR.

«Пусть теперь топят евро или долларами», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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