Мирослава Романенко, 27 апреля 2022, 02:11 — REGNUM 26 апреля портал Onet сообщил о приостановке поставок Россией газа в Польшу в рамках Ямальского контракта.
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина», «Одесское Общественное Телевидение Z», а также читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба» (также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте»).
«Будут через Венгрию покупать», — отреагировал Дмитрий Л.
«Нет рублей — нет газа. Всё логично», — добавил 8.
«Ну… [так поляки] же платить в рублях отказались… Всё правильно», — отметила Елена.
«Жалко, не зима. Мне вообще нравится, что все наши ресурсы гребут и на нас же лают», — с сарказмом пишет Влад.
«Давно пора поставки прекратить тем, кто осуществляет другие поставки — оружие и т.п.», — отметил Александр.
«Через недели две ныть будут: дайте газа, дайте газа», — написал Vlad S.
«Дым от угля, которым будет топиться Польша, надеюсь, будет идти в Германию?» — иронизирует Marine.
«А это точно??? Или опять реальность и сны перепутали???» — усомнилась Екатерина Т.
«Посмотрим сейчас, как они завоют, они же хотели этого», — отреагировал Sergio.
«Литве и Латвии тоже надо отключить. Слишком много лают», — пишет Анна.
«Через пару дней… [поляки] переобуются», — предположила Катерина.
«Туда и дорога! Пусть «слава Украине» кричат!!!» — с сарказмом добавила Марина М.
«Уровень русофобии в Польше зашкаливает. Очень полезно остудить их пыл», — написала Marina.
«Предупреждали же их: не будете платить — отключим газ!» — смеется «Горiлка».
«Пока не сменят политиков и отношение к нам, вообще не торговать с ними. Сделать из них пример для всех», — отметил Иван.
«Они гордые, и гордость их будет греть», — с сарказмом отреагировал Андрей Г.
«Пусть НАТО обогревает», — прокомментировал 75 870.
«Ура. Пошла жара. Сейчас европешки вздрогнут!» — смеется Маргарита.
«По реверсу у Германии брать будут?» — поинтересовалась Ekaterina B.
«Они заслужили быть первыми! Чехи и словаки будут следующими. Они же даже не знают, как рубль выглядит! Прибалты — у них промышленности ноль. А согреются дровами. Нам легче лесных братьев искать будет», — добавил Анатолий.
«Наконец-то! Этих надо было отключать после первого снесённого памятника!» — считает Evgeniy P.
«Ну на примере этой… страны Европа посмотрит, как оно — отказаться от газа», — отреагировала Ирина.
«Поддержим Польшу на ее пути в «зеленое» будущее», — иронизирует Алексей Ж.
«Какая же хорошая новость! Похоже, выбрали чучело, на котором продемонстрируют, какого это — жить без российского газа. Ну зато марши СС, запрещают 9 мая и т.д. и т.п. Помните, как часто либеральные власовцы говорили: «Эх, победила бы Германия в ВОВ (Великой Отечественной войне — М. Р.), ездили бы на «Мерседесах» и пили баварское пиво»? Вот, в Польше «победила Германия». Посмотрим, как будет с «Мерседесами», — комментирует Александр П.
«Ура! Победили Путина! И что с того, что холодно дома и мыться придется раз в три недели?!» — с сарказмом поинтересовался Валерий Р.
«Панским гонором будут греться», — смеется Дмитрий Г.
«Поляки, как обычно, хотели нагадить России, и снова не получилось. Это ведь польский газоторговец по суду потребовал у Газпрома продавать «лишние» объемы газа по спотовым, а не по контрактным ценам и выиграл суд. Цены на споте в последние месяцы все видели? И вот так у них всё», — подытожила Светлана И.
Отметим, Газпром не подтвердил сообщение о приостановке поставок газа в Польшу. Также уточняется, что, согласно новому порядку платежей, польская сторона 26 апреля должна оплатить поставки топлива.