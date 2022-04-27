27 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение портала Onet о приостановке поставок Россией газа в Польшу.

Мирослава Романенко, , 02:11 — REGNUM 26 апреля портал Onet сообщил о приостановке поставок Россией газа в Польшу в рамках Ямальского контракта.

Поставка газа в Польшу Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Open Ukraine | Открытая Украина», «Одесское Общественное Телевидение Z», а также читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба» (также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте»).

«Будут через Венгрию покупать», — отреагировал Дмитрий Л.

«Нет рублей — нет газа. Всё логично», — добавил 8.

«Ну… [так поляки] же платить в рублях отказались… Всё правильно», — отметила Елена.

«Жалко, не зима. Мне вообще нравится, что все наши ресурсы гребут и на нас же лают», — с сарказмом пишет Влад.

«Давно пора поставки прекратить тем, кто осуществляет другие поставки — оружие и т.п.», — отметил Александр.

«Через недели две ныть будут: дайте газа, дайте газа», — написал Vlad S.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«Дым от угля, которым будет топиться Польша, надеюсь, будет идти в Германию?» — иронизирует Marine.

«А это точно??? Или опять реальность и сны перепутали???» — усомнилась Екатерина Т.

«Посмотрим сейчас, как они завоют, они же хотели этого», — отреагировал Sergio.

«Литве и Латвии тоже надо отключить. Слишком много лают», — пишет Анна.

«Через пару дней… [поляки] переобуются», — предположила Катерина.

«Туда и дорога! Пусть «слава Украине» кричат!!!» — с сарказмом добавила Марина М.

«Уровень русофобии в Польше зашкаливает. Очень полезно остудить их пыл», — написала Marina.

«Предупреждали же их: не будете платить — отключим газ!» — смеется «Горiлка».

«Пока не сменят политиков и отношение к нам, вообще не торговать с ними. Сделать из них пример для всех», — отметил Иван.

«Они гордые, и гордость их будет греть», — с сарказмом отреагировал Андрей Г.

«Пусть НАТО обогревает», — прокомментировал 75 870.

«Ура. Пошла жара. Сейчас европешки вздрогнут!» — смеется Маргарита.

«По реверсу у Германии брать будут?» — поинтересовалась Ekaterina B.

«Они заслужили быть первыми! Чехи и словаки будут следующими. Они же даже не знают, как рубль выглядит! Прибалты — у них промышленности ноль. А согреются дровами. Нам легче лесных братьев искать будет», — добавил Анатолий.

«Наконец-то! Этих надо было отключать после первого снесённого памятника!» — считает Evgeniy P.

«Ну на примере этой… страны Европа посмотрит, как оно — отказаться от газа», — отреагировала Ирина.

«Поддержим Польшу на ее пути в «зеленое» будущее», — иронизирует Алексей Ж.

«Какая же хорошая новость! Похоже, выбрали чучело, на котором продемонстрируют, какого это — жить без российского газа. Ну зато марши СС, запрещают 9 мая и т.д. и т.п. Помните, как часто либеральные власовцы говорили: «Эх, победила бы Германия в ВОВ (Великой Отечественной войне — М. Р.), ездили бы на «Мерседесах» и пили баварское пиво»? Вот, в Польше «победила Германия». Посмотрим, как будет с «Мерседесами», — комментирует Александр П.

«Ура! Победили Путина! И что с того, что холодно дома и мыться придется раз в три недели?!» — с сарказмом поинтересовался Валерий Р.

«Панским гонором будут греться», — смеется Дмитрий Г.

«Поляки, как обычно, хотели нагадить России, и снова не получилось. Это ведь польский газоторговец по суду потребовал у Газпрома продавать «лишние» объемы газа по спотовым, а не по контрактным ценам и выиграл суд. Цены на споте в последние месяцы все видели? И вот так у них всё», — подытожила Светлана И.

Отметим, Газпром не подтвердил сообщение о приостановке поставок газа в Польшу. Также уточняется, что, согласно новому порядку платежей, польская сторона 26 апреля должна оплатить поставки топлива.