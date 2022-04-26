После хамского высказывания бизнесмена Олега Тинькова (основателя одноимённого банка) в адрес россиян ответная реакция не заставила себя ждать. В соцсетях начали звучать обещания покинуть ряды клиентов банк, а возле банкоматов стали появляться чёрные траурные шары. Банк поспешил откреститься от горе-основателя, назвав того просто одним из многих клиентов, при этом скромно умолчав о том, что этот клиент всё ещё контролирует 35% акций. После громкого скандала пошли слухи, что пакет акций банка Тиньков пытается продать и уже даже есть потенциальные покупатели. О подробностях скандала и возможных покупателях крупного пакета акций одного из системообразующих банков России — в материале ИА REGNUM.

Давид Тенирс Младший. Ростовщик (фрагмент). XVII

О Тинькове

Олег Тиньков родом из Кузбасса. По данным открытых источников, его первым, ещё студенческим «бизнесом» была перепродажа товара, завезенного из-за пределов России. Примерно в те же годы он познакомился со своей будущей женой — уроженкой Эстонии Риной Восман.

Тиньков известен не только как основатель банка имени себя, но и основатель сети магазинов бытовой техники «Техношок», завода «Дарья» (выпускал среди прочего одноименные пельмени), пивоваренной компании, компании «Мьюзик-шок», сети одноимённых ресторанов.

Помимо этого, ранее Тиньков напрямую был владельцем отельного бизнеса. В частности, ему принадлежало ООО «Ла Дача Астрахань». Руководит этим активом Станислав Подольский — бывший директор ООО «Тинькофф и Ко», ликвидированного в декабре 2014 года, и глава действующего ООО «Ла Дача Сервис». Он же был и владельцем компании «Тинькофф и Ко».

(сс) Станислав Тимохин Олег Тиньков

ООО «Ла Дача Астрахань» на сегодня принадлежит офшорам, бенефициары которых не раскрываются, — кипрским компаниям с ограниченной ответственностью «Вурлон Холдингс Лимитед» и «Нубелон Холдинг Лимитед». Последнее также является совладельцем и ООО «Ла Дача Сервис». Владелец 75% доли последнего — Александр Малаха (владелец ликвидированной в 2020 году компании «Ла Дача Сочи»). В активе «Ла Дача Сервис» — доля в компании «Хонка Камчатка». Основной владелец камчатской гостиничной компании всё тот же офшор с неизвестным бенефициаром — «Вурлон Холдингс Лимитед».

Вернёмся к банковскому бизнесу Тинькова — созданному им «Тинькофф банку».

Этот актив в реестре юрлиц фигурирует с 1994 года. На сегодня он владеет долями почти в десятке компаний, в том числе в сфере страхования, IT, вложения в ценные бумаги. На сайте банка уточняется, что он часть группы TCS Group Holding PLC, в которую также входят виртуальный мобильный оператор Тинькофф Мобайл, онлайн-тревел-агентство Тинькофф Путешествия, автономная некоммерческая организация «Тинькофф Образование» и многие другие. Основана группа в 2006 году Олегом Тиньковым. Данная группа, как водится, прописана на Кипре.

Tinkoff Bank Офис «Тинькофф Банк»

Напомним, 20 апреля Олег Тиньков в одной из соцсетей оскорбительно высказался о жителях России, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Это вызвало шквал недовольства от россиян, в том числе тех, которые являются клиентами банка, носящего фамилию его основателя. Банк поспешил откреститься от Тинькова, заявив, что тот «один из 20 миллионов наших клиентов», который «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф». Чуть позднее банк заявил о том, что до конца 2022 года проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда.

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Вот только, говоря, что Тиньков лишь один из клиентов банка, на мой взгляд, в АО несколько слукавили. Не каждый из миллионов клиентов является бенефициаром 35% акций.

О бенефициарах

Открываем финансовые документы группы, в которую входит банк, и читаем, что в начале 2021 года группа провела рокировки в структуре акционеров. На 31 декабря 2020 года конечной контролирующей стороной компании являлся Олег Тиньков, который на тот момент контролировал приблизительно 84,38% совокупных прав голоса, принадлежащих классам А и Б. На 2021 год доля через длинную цепочку конвертаций была снижена до 35,08%. Среди тех, кто связан с группой, назывались трасты, в том числе The Rigi Trust. Последний называют семейным трастом Тинькова.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

Помимо этого, в официальном пресс-релизе группы на бланке с эмблемой банка от 7 апреля 2022 года среди тех, кто комментировал передачу полномочий над «Тинькофф Банком» российской команде менеджеров во главе с председателем правления Станиславом Близнюком, был и Олег Тиньков. Это тот, который, по сообщению банка, просто один из 20 миллионов его клиентов.

Кто претендует на акции банка?

Среди тех, кто может приобрести долю Тинькова в банке, в СМИ, телеграм-каналах называют многих — от Анатолия Чубайса и офшорного «Яндекса» олигарха Аркадия Воложа, который уже присматривался к активу пару лет назад, до Андрея Мельниченко.

(сс) АО «СУЭК» Андрей Мельниченко

Официально данные о планах Мельниченко прикупить долю Тинькова в одноимённом банке пока не подтверждались. По имеющимся данным, с покупателем определятся до начала июня.

А пока же бумаги головной компании «Тинькофф банка» — TCS Group Holding PLC — на Московской бирже подешевели на фоне происходящего. Это следует из данных, размещенных на торговой площадке.