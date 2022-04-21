21 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

В суде Москвы начинаются слушания по громким искам пользователей "Яндекс. Еды". Кто ответит за утечку персональных данных?

Анастасия Степанова, , 07:34 — REGNUM В апреле 2022 года в Замоскворецком районном суде Москвы начинаются слушания по скандальным судебным процессам: клиенты одной из «дочек» офшорного IT-гиганта «Яндекс» пытаются взыскать компенсацию за утечку их персональных данных из баз компании. При этом иски такого плана всё ещё продолжают поступать в суд. ИА REGNUM попыталось разобраться, почему стала возможной утечка и кто персонально должен за неё ответить.

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567.

Об утечке информации

В феврале 2022 года телеграм-канал «Утечка информации» сообщил, что в свободном доступе появился архив сервиса «Яндекс. Еда» «с тремя SQL-дампами, суммарно содержащими 49,441,507 строк с заказами». Там были имя/фамилия, фигурирующие в профиле пользователя, телефоны, адреса доставки и их даты, а также комментарии к заказу.

На скрине фигурировала запись про Yandex Food, содержащая в числе прочего eda. yandex. ru, lavka. yandex. Сам «Яндекс» в начале марта признал утечку данных и даже извинился перед клиентами.

Клиентов подобные проколы со стороны компании — поставщика услуг не устроили, и они массово стали обращаться с исками, требуя возместить причинённый моральный вред финансово.

Курьер службы доставки «Яндекс. еда» Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Своё общее отношение к вопросам безопасности клиентов «Яндекс» хорошо демонстрирует в делах, связанных с услугами «Яндекс. Такси».

Ранее минтранс Кубани и профильный комитет Ленобласти пытались через суд запретить компаниям из дивизиона «Яндекса» передавать заказы на перевозки лицам, которые не имеют соответствующего разрешения. Эти судебные разбирательства происходили на фоне массовых жалоб от клиентов «Яндекс. Такси» на качество сервиса.

Дела закончились проигрышем истцов, и во многом из-за имеющейся дырки в действующем законодательстве, которая касается сервисов-агрегаторов. Именно на то, что оно всего лишь агрегатор, в этих делах и ссылался «Яндекс». А ведь услуги «Яндекс. Лавки», «Яндекс. Еды» — это также по сути своей услуги агрегатора-посредника. Это что же, никто за качество услуг (а защита персональных данных — одно из составляющих) в «Яндексе» теперь не отвечает?

Бенефициару «Яндекс» в лице обладателя мальтийского паспорта Аркадия Воложа сейчас, судя по публичным заявлениям, не до того. Он очень занят сохранением своих капиталов.

Судите сами. Из списка миллиардеров Forbes переместил олигарха к миллионерам, два иностранца — теперь уже бывших члена совета директоров — покинули бизнес-палубу IT-спрута, ещё и спешное заявление по бондам пришлось делать. И это на фоне того, что за 2021 год у «Яндекса» на 55% снизилась скорректированная чистая прибыль (с 17,9 до 8 млрд рублей) и чистый убыток составил 14,653 млрд рублей.

Аркадий Волож Vladimir Isaev

Тут ещё гендиректор Елена Бунина (уже бывший) демарш совершила — досрочно ушла с поста, заявив, что в Россию не вернётся и вообще уже 1,5 месяца работает то на Кипре, то в Израиле. А это, на минуточку, руководитель головной российской «дочки».

Добавим сюда и тот факт, что сам «Яндекс» прописан в Нидерландах, и картина складывается весьма примечательная.

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А кто руководители?

Вернёмся к утечке сведений.

В скрине сведений, утёкших из базы, упоминаются два актива — «Яндекс. Еда» и «Яндекс. Лавка», и это не случайно: фирмы тесно переплетены между собой.

Примечательно: и в «Яндекс. Еде», и в «Яндекс. Лавке» руководство поменяли лишь недавно.

Так в «Яндекс. Еде» директор сменился в ноябре 2021 года. На смену Дмитрию Масюку, который, судя по данным базы «Контур. Фокус», успел поруководить активом около года, пришёл Роман Маресов. Масюк же сменил на посту Максима Фирсова, который с сентября 2021 года руководит ООО «Аксель клаб» (деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг). Владельцем 50% доли последнего является американская компания ACCEL CLUB, INC. В открытых источниках Фирсов указан как соавтор этого стартапа и сооснователь сервиса доставки еды Foodfox, который в марте 2018 года выкупил «Яндекс», создав на его базе «Яндекс. Еду». Примечательно: штаб-квартира нового проекта Фирсова находится в так любимом «Яндексом» Амстердаме.

Курьер службы доставки «Яндекс. Еда» Дарья Драй © ИА REGNUM Велосипеды курьеров службы доставки «Яндекс. Еда» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

С каким же итогом в 2020 году покинул Фирсов «Яндекс. Еду»?

По данным базы «Контур. Фокус», компания начиная с 2018 года указывала лишь чистые убытки. В 2018 году при выручке 806,6 млн рублей они были 943 млн рублей, в 2019 году при выручке 3,08 млрд рублей — 1,7 млрд рублей, в 2020 году при выручке 5,82 млрд рублей — 1,57 млрд рублей. 2021 год при выручке 13,2 млрд рублей фирма снова указала убыток — 4,3 млрд рублей.

Судя по финансовым итогам «Яндекс. Лавки», учрежденной в 2018 году, дела у нее также обстоят не очень. В 2018 году фирма указала 42 тыс. рублей выручки, в 2019 году — 0 выручки и 38,5 млн рублей убытка, а в 2020 году при выручке 6,37 млрд рублей продемонстрировала чистый убыток на 1,6 млрд рублей. По итогам 2021 года выручка выросла до 22,9 млрд рублей, а убыток до 3,4 млрд рублей.

К слову, руководить «Яндекс. Лавкой» в декабре 2021 года отправили Дмитрия Масюка, что до этого год руководил «Яндекс. Едой». До Масюка такие поражающие результаты работы компании демонстрировал Илья Красильщик, работавший в должности с 2019 года — практически с самого основания убыточного актива «Яндекса».

Илья Красильщик Цитата из видео «Илья Красильщик — про запуск Лавки в Израиле. YaC 2021» пользователя Яндекс

Что ещё известно об этом эффективном менеджере?

В открытых источниках указано, что работать в «Яндексе» он начал в 2004 году в группе, которая отвечала за помощь поисковым алгоритмам лучше оценивать сайты. Спустя пару лет он стал редактором сайта afisha. ru, а позднее и одноимённого журнала. Также Красильщик — бывший издатель проекта Meduza* (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Сейчас Красильщик продвигает свой авторский канал про события на Украине в одной из соцсетей, принадлежащей американской компании, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

Как следует из поста Ильи Красильщика от ноября 2021 года в одной из соцсетей, из «Яндекса» он не ушёл.

«С сегодняшнего дня я больше не глава Яндекс. Лавки. На моем месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с Лавкой отвечает за весь FMCG компании (Лавка, часть Маркета, Еда). Из Яндекса не ухожу, более того, и в самой Лавке еще нужно сделать много важных штук, на которые не хватало время из-за операционки — и я хочу их доделать», — заявил Красильщик.

Тем временем «Яндекс», зарабатывающий для акционеров миллиарды рублей на пользователях в России, демонстрирует на сегодня однобокую информационную политику, без объяснения причин блокируя важные новости.

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ИА REGNUM продолжает следить за судебными процессами по искам клиентов «Яндекс. Еды», которых не устраивают утечки их персональных данных и подобное качество сервиса.