Версию причастности украинских спецслужб к пожару на нефтебазе в Брянске рассмотрели пользователи интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Возмездие будет мгновенным»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Может быть, хватит продолжать играть в доброго кота Леопольда, смотреть, как идёт пачками вооружение НАТО на Украину? Пока в Киеве, в точке принятий решений, сидит Зеленский и тащится под наркотой, центр принятия решений занимается диверсиями на российской территории. А мы всё о каких-то переговорах мечтаем. Хватит, нас в России всех приговорили к смерти. Мы должны дать на это достойный ответ, а не жевать сопли», — поделился своим мнением Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что в Брянке загорелся не один, а одновременно два объекта, что может говорить о диверсии.

«На двух объектах совершенно случайно проводку коротнуло? Понятно, что это украинская диверсия. Пора по центрам принятия решений ударить. Теперь уже прямо по центрам, где украинское командование принимает решения», — указывает Олег В.

Некоторые комментаторы отмечают, что если версия о причастности Украины к диверсии в Брянске подтвердится, то ответ Вооружённых сил России должен прийтись по центрам принятия таких кощунственных решений.

«Украинцы должны иметь в виду, что решения их бандеровского руководства наносить удары по объектам в России будут иметь последствия уже, к сожалению, конкретно для простых людей, коими прикрываются нацисты. Если вы будите совершать диверсии на территории России, ваш Киев и Львов будут постепенно превращены в руины», — предупреждает Эдуард А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Ряд пользователей указывает на то, что бандеровцы не могут одержать победу на поле боя, поэтому они будут бить по России исподтишка, терроризируя простых российских граждан.

А вы не задумывались о том, сколько шпионов под видом «беженцев» или просто спящих украинских агентов сейчас находится на территории России? Мы же не будем делать вид, что украинская разведка и спецслужбы сидели всё это время сложа руки?» — пишет Лилия Т.

Часть людей полагает, что пора разбираться с неонацистской Украиной по-взрослому, лишая бандеровцев любых способов снабжения.

«Бандера дал согласие на уничтожение своей инфраструктуры. Пора уничтожать транспортную систему Украины, всё украинское железнодорожное сообщение, пути поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ должны быть разрушены, все фуры, идущие из Западной Украины, должны быть уничтожены. Также уничтожены должны быть все депо, чтобы ни один состав не выехал на пути. И только тогда прекратятся эти обстрелы, потому что у них не будет ГСМ и подвоза БК. Пока российская власть заботится о том, чтобы было минимум разрушений украинской логистики, тем больше будет разрушений в России», — указывает Сергей Г.

Нашлись и те, кто призвал российских правоохранителей изучить происшествие в Брянске, чтобы исключить фактор случайности, который действительно может иметь место.

«Если это была диверсия, то значит, кто-то разрешил украинцам её провести на территории России. У этого кто-то есть фамилия, имя и должность. Федеральная служба безопасности Российской Федерации должна провести тщательное расследование и установить организаторов этой диверсии», — требует Руслан Г.

Напомним, 25 апреля пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в Брянске. Ранее стало известно, что к тушению пожара на нефтебазе в Брянске были привлечены сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций сразу из нескольких соседних областей.