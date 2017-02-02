22 Апреля
 
9:43

По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО с 17.02.22 по состоянию на 09:30 22.04.22.

За 65 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе, ребенок.

Ранения различной степени тяжести получили 350 мирных жителей, в том числе, 28 детей.

9:42

Ростовская область поздравит с Пасхой участников спецоперации на Украине

Пасхальные куличи, изготовленные донскими хлебопёками, отправлены в составе гуманитарной колонны для участников специальной военной операции России на Украине.

9:42

Ежедневная официальная сводка СЦКК ДНР с 03:00 21 апреля по 03:00 22 апреля.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 152 мм, артиллерию 122 мм.

На горловском – артиллерию 152 мм, артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, минометы 82 мм, подствольный гранатомет, стрелковое оружие.

Выпустив 146 единиц различных боеприпасов.

9:41

ДНР 22 апреля. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 16 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики:

н.п. Мариуполь:

  • мужчины: 1971, 1972, 1962, 2001, 1960, 1951, 2004, 1941, 1948 годов рождения;

  • женщины: 1982, 1962, 1990, 1959, 1981 годов рождения.

н.п. Володарское:

  • женщина 1966 года рождения.

н.п. Степное:

  • мужчина 1988 года рождения.

Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1217 человек, в том числе, 66 детей.

9:40

ДНР 22 апреля. По оперативной линии ДНР в СЦКК поступила информация о еще одном пострадавшем мирном жителе при обстреле ВФУ Центрально-городского района Горловки – мужчине 1970 г. р.

Таким образом, количество раненых мирных жителей возросло до трех человек.

В результате обстрела ВФУ н. п. Широкая Балка повреждены две линии 110 кВольт. На данный момент более 200 абонентов лишены электроснабжения.

9:39

ДНР. Последствия обстрела н. п. Шахтерск 21.04.2022.

Военные эксперты СЦКК подтвердили факт ведения огня с направления позиций ВФУ в районе н. п. Светлодарск с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», а также зафиксировали последствия обстрела.

Рынок н. п. Шахтерск 21.04.2022.

В результате ракетного удара по населенному пункту погиб ребенок 2015 г. р., еще четверо мирных жителей, и т.ч. один ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

Также зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры по адресам:

  • ул. 50 лет СССР, 50, 52/1 – жилые частные дома;

  • ул. Берегового, 2, 3/1, 4/1 – жилые частные дома;

  • ул. Горноспасательный Взвод, 8 – многоквартирный жилой дом;

  • ул. Крупской, 1 – автовокзал;

  • ул. Попова, 3 – ГП «Рынки Донбасса».

Цитата DNR_SCKK.

9:36

В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя 547 человек

За последние сутки в Донецкой Народной Республике эвакуировали из Мариуполя 547 человек. Об этом 22 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.