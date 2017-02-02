По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО с 17.02.22 по состоянию на 09:30 22.04.22.
За 65 дней эскалации погибли 80 мирных жителей, в том числе, ребенок.
Ранения различной степени тяжести получили 350 мирных жителей, в том числе, 28 детей.
Ростовская область поздравит с Пасхой участников спецоперации на Украине
Пасхальные куличи, изготовленные донскими хлебопёками, отправлены в составе гуманитарной колонны для участников специальной военной операции России на Украине.
Ежедневная официальная сводка СЦКК ДНР с 03:00 21 апреля по 03:00 22 апреля.
За истекшие сутки Представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВФУ.
На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 152 мм, артиллерию 122 мм.
На горловском – артиллерию 152 мм, артиллерию 122 мм, минометы 120 мм, минометы 82 мм, подствольный гранатомет, стрелковое оружие.
Выпустив 146 единиц различных боеприпасов.
ДНР 22 апреля. По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 16 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий Республики:
н.п. Мариуполь:
мужчины: 1971, 1972, 1962, 2001, 1960, 1951, 2004, 1941, 1948 годов рождения;
женщины: 1982, 1962, 1990, 1959, 1981 годов рождения.
н.п. Володарское:
женщина 1966 года рождения.
н.п. Степное:
мужчина 1988 года рождения.
Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1217 человек, в том числе, 66 детей.
ДНР 22 апреля. По оперативной линии ДНР в СЦКК поступила информация о еще одном пострадавшем мирном жителе при обстреле ВФУ Центрально-городского района Горловки – мужчине 1970 г. р.
Таким образом, количество раненых мирных жителей возросло до трех человек.
В результате обстрела ВФУ н. п. Широкая Балка повреждены две линии 110 кВольт. На данный момент более 200 абонентов лишены электроснабжения.
ДНР. Последствия обстрела н. п. Шахтерск 21.04.2022.
Военные эксперты СЦКК подтвердили факт ведения огня с направления позиций ВФУ в районе н. п. Светлодарск с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», а также зафиксировали последствия обстрела.
В результате ракетного удара по населенному пункту погиб ребенок 2015 г. р., еще четверо мирных жителей, и т.ч. один ребенок, получили ранения различной степени тяжести.
Также зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры по адресам:
ул. 50 лет СССР, 50, 52/1 – жилые частные дома;
ул. Берегового, 2, 3/1, 4/1 – жилые частные дома;
ул. Горноспасательный Взвод, 8 – многоквартирный жилой дом;
ул. Крупской, 1 – автовокзал;
ул. Попова, 3 – ГП «Рынки Донбасса».
Цитата DNR_SCKK.
В ДНР за сутки эвакуировали из Мариуполя 547 человек
За последние сутки в Донецкой Народной Республике эвакуировали из Мариуполя 547 человек. Об этом 22 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.