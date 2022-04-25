Заявление исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Новый пакет с пакетами придётся заводить», — шутит Максим В.

Многие пользователи уже попросту устали постоянно видеть, как Евросоюз отчаянно пытается выказать России своё неуважение, отгораживаясь от неё санкциями.

«Что там по санкциям? Ещё какие-то остались? Давайте сразу все, пожалуйста! Очередной пакет в студию! Какие же вы в руководстве ЕС одноклеточные. Вы уже по локти в дерьме от своих собственных же санкций, но тем не менее продолжаете себя туда топить! А нас такой фигнёй не сломить никогда!» — уверена Наталья А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европейский союз вводит санкции постепенно, но такой подход наносит вред одной только Европе, в то время как Россия с успехом адаптируется к изменчивой реальности.

«Ошибка Евросоюза основная заключается в том, что он санкции вводит постепенно, тем самым давая России возможность оправиться от них. И так раз за разом. Молодцы, что сказать», — подметил Иван И.

«Если Европа введёт все свои санкции сразу, то она просто рухнет в одночасье. Поэтому-то и создают пакет за пакетом, прощупывая почву, чтобы в болото не провалиться. При этом они всё равно заводят свою экономику в болото», — пишет Юрий И.

Часть людей полагает, что санкции со стороны Европы могут нанести существенный ущерб только самой Европе, которая смертельно зависима от поставок энергоресурсов из Российской Федерации.

«На мой взгляд, они могут вводить санкции столько, сколько им самим угодно, но они слепо верят в то, что России от этого становится плохо. На самом-то деле им эти санкции возвращаются бумерангом и страдают только они сами, а Россия приобретает независимость и развивается, неся при этом минимальные издержки», — указывает Яна К.

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Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз, продолжая свою антироссийскую санкционную политику, подписывает себе смертный приговор.

«Европе осталось только на башку свою этот шестой пакет надеть, и скотчем на шее его замотать. Суицидники долбаные», — написал Виталий Ш.

«Никогда ещё в истории человечества страна не делала всё возможное и невозможное, чтобы уничтожить свою собственную экономику. В то время, когда ЕС и вообще весь Запад захлестывает волна инфляции, рост тарифов и т.д., вводить запреты против российских энергоресурсов — это самоубийство. В России, которая должна была по задумке страдать от санкций, цена вообще не меняется, если не дешевеет», — отметил Равшан Ш.

«Санкции против России — это предсмертные судороги стран, которые их вводят», — убеждена Лариса К.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия всё ещё не ввела полноценные ответные санкции против Европы, а этот фактор может оказаться последним гвоздём в крышку гроба Европейского союза.

«Да отключите уже этим нацистам из Европы газ, не поставляйте нефть. Пусть греются у костра и катаются на велосипедах», — призывает Сергей П.

Напомним, 25 апреля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил в интервью газете Times о том, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против Москвы, которые затронут импорт нефти из России.