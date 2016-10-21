Ретейлеры начали снижать цены и возвращать распродажи, пишут «Известия».
Сеть «М. Видео», МТС, «Мегафон» резко расширили линейку акционной продукции: несколько тысяч товаров продают со скидкой 10–30%.
К возвращению больших акций и снижению цен готов и продуктовый ретейл. Сразу два лидера отрасли – X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» (включает «Дикси») – направили партнерам письма о снижении закупочных цен.
Существенное снижение цен отмечено и в Ozon. Например, на 22% дешевле стали ноутбуки и планшеты, товары повседневного спроса в среднем упали в цене на 15%.
Курс доллара на открытии Мосбиржи 14 апреля снизился на 0,02%, до 79,85 рубля, евро вырос на 0,12%, до 86,5 рубля.
Золотодобывающая компания Petropavlovsk рассматривает продажу долей в действующих активах в России для выхода из кризисного положения. Для этого организация наняла консалтинговую компанию AlixPartners.
Petropavlovsk испытывает трудности с облуживанием долга и сбытом золота из-за заморозки активов Газпромбанка Великобританией. В результате золотодобывающая компания пропустила уже два платежа в этом банке. В мае 2022 года ей также предстоит уплатить процентный платеж по еврооблигациям на сумму $12,36 млн.
Цитата канала kommersant.
В российском правительстве обсуждают новые меры поддержки производителей продуктов питания в условиях кризиса. Компаниям могут разрешить направлять льготные кредиты на закупку пищевой упаковки, что должно помочь решить проблемы с нехваткой оборотных средств в условиях резкого роста себестоимости.
Бизнес предупреждает, что инициатива потребует увеличения финансирования, а у предприятий уже есть проблема с нехваткой выделенных на льготные кредиты средств.
Лавров: Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога
Страны Запада пытаются перекрыть нормальные каналы общения. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.
Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные — Лавров.
Россия вслед за полным разрывом отношений с Советом Европы и ЕСПЧ может поступить аналогично с Евросоюзом, если он не перестанет выходить за пределы своей компетенции, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных — недоступное для ЕС», — заявил сенатор.
Лавров: Россия ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию
Россия за профессиональное и конструктивное сотрудничество в цифровой сфере, она ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.
Вместо фильмов кинотеатры Петербурга могут получить поддержку от Смольного
В целях поддержки работы пострадавших от санкций кинотеатров в Санкт-Петербурге правительство города может принять необходимые меры.
Минпромторг России сообщил, что договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.
Правительство Москвы утвердило программу поддержки работников предприятий, находящихся под риском увольнения.
С учетом средств из федерального бюджета на неё будет выделено 3,36 млрд рублей, рассказал Сергей Собянин. Ожидается, что в рамках программы, утвержденной правительством Москвы, помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тыс. человек.
«Включение меня в санкционные списки в должности президента РЖД обнаруживает поразительную некомпетентность лиц, их составляющих.
Я уже семь лет как уволился с этой должности, а также не занимаюсь никакой другой государственной или коммерческой деятельностью. Любой человек, имеющий доступ в интернет, легко найдет эту информацию», — заявил экс-глава РЖД Владимир Якунин.
Санкции Евросоюза нарушают международное право, а также суверенитет России и тех государств Евросоюза, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу.
Таким образом член Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление представителей Еврокомиссии, что «указ Путина об оплате газа из России в рублях нарушает санкции Евросоюза».
В российских регионах начнется экологичное производство пластиковых палет и кассовых лент для торговых сетей. Кроме того, Омская и Кемеровская области запускают совместную программу импортозамещения, а пекарни в Томске смогут получить дополнительные меры поддержки, отмечается в сообщении ЭИСИ.
В российских регионах начнется экологичное производство пластиковых палет и кассовых лент для торговых сетей. Кроме того, Омская и Кемеровская области запускают совместную программу импортозамещения, а пекарни в Томске смогут получить дополнительные меры поддержки, отмечается в сообщении ЭИСИ.