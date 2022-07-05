Критическое высказывание экс-президента США Дональда Трампа в отношении странного поведения нынешнего американского лидера Джо Байдена о том, что страну ведут в ад, активно комментируют в социальных сетях. Сравнивая поведение обоих американских лидеров, люди склонны полагать, что из президентов Трампа убрали потому, что тот «не хотел под дудку Пентагона выплясывать». Редакция выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Вот это здорово сказал. Концентрированно замешал все ляпы Паркенсона Альцгемеровича Байдена и выдал своим избирателям. Минус 3% к текущему рейтингу Байдена», — иронизирует Владимир.

«Стебать умеет грамотно, и в народные массы хорошо заходит», — высказался Куликов о Трампе.

«Не стоит доказывать некомпетентность деда Бидона. Он сам справляется. Но нам от этого не легче», — замечает Максим.

«Чтобы ни говорил Трамп и кто бы ни был у власти в США, явно там принимают решения не президенты. Они всего лишь куклы для общественности. Так что, кто бы там ни был, России легче бы не стало. Трамп тоже вводил против нас санкции», — соглашается Марина.

«Рулит не старикашка, рулят оружейные корпорации — им всегда нужна чья-то кровь, война. Иначе они не получат сверхдоходов. Акции оружейных корпораций пиндосии выросли как никогда», — отмечает Владимир.

«Думаю при Трампе и спецоперации не было бы. Он адекватный, смогли бы договориться», — считает Михаил Кирсанов.

«Я более чем уверен, что, будь Трамп президентом и сейчас, такого упадка отношений России и США не было бы, особенно в свете последних событий, когда Трамп заявил, что понимает позицию ВВП», — поддерживает Пётр.

Многие комментаторы все ещё строят предположения по поводу рукопожатий Байдена с воздухом.

«Это не воздух, это потусторонние сущности, души мёртвых людей, которые на его совести. Убийцу начинает мучить совесть?» — предполагает Галина Гаврилова.

«Не знаю, что там с «воздухом» и «привидениями». Но, когда он говорил о поставках оружия, никакого маразма, все цифры точно назвал. А так… Легко можно списать на старческое… Типа, извините, я уже старенький… Что вы от меня хотите?» — поделилась наблюдением Юлия.

«Байден видит дьявола и скрепляет свои слова с ним рукопожатием», считает Магомет Магомедов.

«США давно в аду. Пиндосия и есть адская машина, несущая всем странам разрушения», — развивает тему Ольга Озимова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

«Насколько смешон Запад со своими непонимающими недалекими презиками, маразматиком слабоумным бидоном и прихвостнем наркоманом Зелей, какое позорище», — поделилась ощущениями Светлана.

«Феномен Байдена — это очень в американском духе. Что ни президент, то клоун. И Зеля, кстати, по тому же принципу подобран», — считает Ирина.

«Байден — это дед-людоед! Сколько загубленных жизней по миру от американских президентов! Начиная с Трумена и заканчивая Байденом! Свыше 30 миллионов! При том при всем не понятно, что такого плохого делали те страны США, если они были расположены на других континентах и никак с ними не соприкасались. Кто-нибудь может мне это объяснить?» — спрашивает Эсмеральда.

«Америка — террористическое пиратское сборище толстосумов, издевающееся на всем миром! Своих граждан одебилило, так ещё и за весь мир взялось!» — считает Николай К.

«Никогда не думал, что скажу это, но я поддерживаю Трампа. Тогда еще его кандидатура казалась неуместной, но такой дичи, как Байден, Трамп не творил. Может, поэтому ему импичмент объявили, потому что не хотел под дудку Пентагона выплясывать, как БайДаун..» — поделился Валентин Самсонов.

«Мы сейчас живем в такое время, когда в США обострилась внутренняя подковерная борьба за власть между правящими кланами. Борьба идёт с переменным успехом, но она настолько ожесточенная, что информация о некоторых её моментах время от времени выплескивается наружу со сбивающим с ног зловонием.

Тот факт, что демократы, невзирая на колоссальный ущерб авторитету США, не постеснялись перед всем миром на протяжении четырёх лет унижать республиканца Дональда Трампа — законного президента США, уже говорит о многом. Сейчас демократ Байден своим видом дряхлого, почти выжившего из ума, шаркающего старика продолжает позорить США. Это всё не проходит даром для авторитета США как страны — лидера мирового порядка.

И тот факт, что в правящей верхушке США не находится никого лучше, чем дряхлые старики и старухи, укрепляет надежду на скорый конец империи зла. Падающего толкни…» — рассуждает Алексей Дударев.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников высказался в отношении Байдена: «К сожалению, у нас президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху. Он растерянно ходит кругами. Я скажу вам, нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика. Ну, наймите тогда этого кролика, пусть он работает».

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