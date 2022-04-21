Прочитал опубликованное в ИА REGNUM мнение профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова о том, что Япония пострадает от антироссийских санкций, но у нее нет выбора, так как ее правительство ориентировано на США.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Внешнеторговые обороты России и Японии не столько снизятся, сколько рухнут, если действие санкционного режима продолжится, — полагает профессор РЭУ. — Япония выступила на стороне недружественных для нас стран. Намерения и конкретные действия японских компаний, в большинстве транснациональных, говорят о вынужденном согласии с позицией их правительства. Я бы не относил Японию к странам — инициаторам экономических санкций. Япония больше, чем наша страна, пострадает от санкций. Но у нее нет выбора из-за ее ориентации на США. Поэтому японский бизнес скорее против санкций, а власти Японии – за то, чтобы действовать вместе с объединенным Западом».

Близкую этой позицию занял и МИД РФ, считая, что Япония, вводя санкции против России, действует главным образом по приказам из Вашингтона. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова так характеризует ситуацию:

«Линия диктуется только Вашингтоном. Она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

С такой же оценкой выступила официальный представитель МИД РФ во время брифинга для отечественных и иностранных СМИ. Было заявлено:

«Официальный Токио с завидным упорством продолжает нагнетать антироссийскую такую истерику в японском обществе, пытается навязать зарубежным партнерам идеологизированную повестку дня, послушно отрабатывая полученные из-за океана указания».

С высказанными положениями можно согласиться лишь частично. Дело в том, что в отличие от времен лидерства в Японии «друга Синдзо», то бишь премьер-министра Синдзо Абэ, когда последний просил президента США Барака Обаму не настаивать на строгих японских санкциях в адрес России «за аннексию Крыма», теперь, когда политический флирт с Москвой о Курилах провалился, Токио решил мстить. Причем мстить лично президенту РФ В. Путину, за то, что он якобы сознательно «водил за нос» Абэ, делая различные намеки, но не с целью «разрешить территориальный вопрос» в пользу Японии, а добиться от Токио расширения японских инвестиций в Россию, активизации торгово-экономического сотрудничества. Отсюда беспрецедентное наложение лично на российского президента «санкций», что ставит в двусмысленное положение не только политические, но и дипломатические отношения двух стран. О том, что эти отношения сейчас подвержены проверке на прочность, свидетельствует опять-таки беспрецедентное решение японского правительства выслать из страны пока восемь российских дипломатов.

Официальное интернет-представительство президента России Синдзо Абэ

Придя к власти, не чурающийся русофобии новый премьер-министр Японии Фумио Кисида с самого начала замышлял взять реванш за «потерю лица» при унизительных для японцев ухаживаниях Абэ за Путиным. В значительной степени он лишь воспользовался призывом своего сюзерена США обложить нашу страну «адскими санкциями», дабы «разорвать в клочья» ее экономику. С особым злорадством Кисида и его окружение подвергли санкциям и детей Путина, продемонстрировав неутолимую самурайскую мстительность и жажду возмездия. И в этом он превзошёл лидеров других стран G7. А ведь Путин не раз признавался в искреннем уважении и привязанности к Японии и японцам.

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

Подвергая сомнению мнение уважаемого профессора РЭУ о том, что Японию не следовало бы относить к странам — инициаторам экономических санкций, нельзя не признать, что эта страна, как и другие наши недруги, почувствует на себе последствия вводимых репрессалий и ограничений. Японское правительство это просчитало и идет на ухудшение отношений с нашей страной и потери сознательно. Но стремление Кисиды и его кабинета побольнее ущемить В. Путина, а с ним и всех жителей нашей страны преобладает. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление одного из ключевых членов японского правительства министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды, который признает негативное для Японии воздействие антироссийских санкций:

«Мы будем пристально следить за влиянием нынешних мер (на экономику). У нас есть опасения по поводу влияния на бизнес и повседневную жизнь в связи с ситуацией на Украине в целом, не только из-за нынешних мер. По распоряжению премьер-министра Кисиды мы намерены рассмотреть меры реагирования в связи с влиянием на экономическую деятельность и жизнь граждан».

Puramyun31 Коити Хагиуда

И последствия вводимых против нашей страны и ее народа «адских санкций» неизбежно окажут негативное воздействие на состояние экономики Японии и повседневную жизнь ее населения. Хотя торгово-экономические связи Японии и России не столь велики, как, например, с США или Китаем, их сворачивание не может не сказаться на многих отраслях японского производства. А ответные меры нашей страны, например, в рыболовстве и вовсе могут создать для японских властей серьезные социальные и продовольственные проблемы. Так что самурайская месть Путину и другим российским руководителям, а с ними и всему нашему защищающему свои интересы неуступчивому народу очень скоро может бумерангом ударить по японским организаторам «разрушения России».