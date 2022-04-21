Москва, , 10:50 — REGNUM Япония пострадает от антироссийских санкций, но у нее нет выбора, так как ее правительство ориентировано на США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Флаги России и Японии Minsvyaz.ru

«Внешнеторговые обороты России и Японии не столько снизятся, сколько рухнут, если действие санкционного режима продолжится, – сказал Чеглов. — Япония выступила на стороне недружественных для нас стран. Намерения и конкретные действия японских компаний, в большинстве транснациональных, говорят о вынужденном согласии с позицией их правительства. Я бы не относил Японию к странам инициаторам экономических санкций. Япония больше, чем наша страна, пострадает от санкций. Но у нее нет выбора из-за ее ориентации на США. Поэтому японский бизнес скорее против санкций, а власти Японии – за то, чтобы действовать вместе с объединенным Западом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ухудшение торговых отношений РФ и Японии обернется ослаблением иены.

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