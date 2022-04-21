Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Российская Федерация не является основным фактором высокой инфляции в Америке, потому что первая причина — это пандемия коронавируса, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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"Мистер Альцгеймер сказал что-то умное? А, нет, я ошибся. Леонид Ильич Байден снова в прострации», — считает Сергей Ш.

Многие пользователи считают нелепым тот факт, что экономике США постоянно мешают какие-то внешние факторы и американские политики всегда находят, кого в этом обвинить на стороне.

«Бедные США, то ковид на них напал, то Путин им инфляцию своей кремлёвской рукой накручивает. Всё-то им жизни нет нормальной, а ведь они такие хорошие! Никого нигде не обижают», — отмечает Наталья Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что только правительство Соединённых Штатов Америки и может быть виновно в высокой инфляции.

«А вторая причина какая? Может быть, халатность и наглость руководства, которые и привели к такому кризису в Америке?» — интересуется Густав К.

«Самая первая и единственная причина — это отсутствие здравого ума и мышления у правительства США», — уверена Светлана П.

Часть людей полагает, что у американского президента просто не хватает духу признаться общественности в том, что причиной высокой инфляции в США являются его стратегические ошибки в экономике.

«Ну всё-таки Россия одна из причин… сначала отрицают, а потом сами и подтверждают. Вокруг да около ходят, а признаться в своей вине не могут», — пишет Ростислав С.

«Причина бед американцев заключается в старом калгане, которому к профессору Преображенскому и Борменталю пора!» — указывает Андрей К.

(сс) The White House Джо Байден

Ряд пользователей указывает на то, что Байден до последнего будет искать виноватого, чтобы в его адрес не полетели все копья.

«Байден, очевидно, решил все свои косяки сначала на Путина скинуть, который живёт на другой стороне глобуса от США, а теперь и на коронавирус, про который, по сути, все уже благополучно забыли. Но ничего, сейчас Трамп ему напомнит о том, кто тут главный виновник «торжества», — написал Анатолий С.

«Ага, конечно. Коронавирус уже отгудел, а инфляция у них началась только недавно. Пусть просто признает, что вообще не силён в экономических вопросах, и уйдёт с поста президента Америки. Хватит уже эту страну позорить. Весь мир уже смеётся», — подметила Арина В.

Нашлись и те, кто отмечают, что раньше у американского президента основным виновником высокой инфляции в США всё-таки был российский фактор, но, судя по всему, пропагандистская методичка изменилась.

«Странно, теперь уже Путин — не основная причина инфляции, хотя он же недавно говорил, что российский президент на 70% в этом виновен. То есть 30 больше 70?! С математикой старик Байден уже не в ладах? Хотя я убеждён, что уже завтра он может сказать, что коронавирус не китайский был, а путинский», — предполагает Илья П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, 19 апреля президент США Джозеф Байден заявил в ходе своего выступления о том, что Россия не является основным фактором высокой инфляции в Америке, потому что первая причина — это пандемия коронавируса.