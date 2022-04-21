Снос одновременно трёх памятников советским солдатам в Польше вызвал возмущение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Снос

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"Где-то там погиб мой дедушка во время Великой Отечественной войны. И теперь вот это?» — написала Ольга К.

Многие пользователи были в шоке от столь наглого попрания сакральной памяти воинов, боровшихся против фашистов. Граждане отмечают, что их родственники кровь свою пролили за свободу Польши от нацистских захватчиков, но теперь этот народ, словно Иуда, плюют в сторону героев, стоявших на страже человечества

Освобождение Польши. 1945

«И за этих тварей мой дед воевал четыре года? И немного ведь прожил после Великой Отечественной из-за ранений. Европейцы, вы конченные мерзавцы», — обращается Ирина Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что поляки больше не могли смотреть на памятники советским воинам, потому что в них постепенно просыпается фашистский инстинкт.

«А чем им мешали эти памятники? Глаза мозолили?» — интересуется Валя О.

«Что пытаются доказать таким образом власти западных стран? Они оскверняют все наши заслуги перед миром, и просто плюнули на заслуги наших ветеранов! Мы не простим подобные вещи в нашу сторону», — пишет Вера А.

Часть людей считает наиболее кощунственным совершать этот демонтаж, когда российские солдаты сражаются с современными фашистами.

«Пусть посмотрят на то, что делают Вооружённые силы России сейчас на Украине и поймут, за что тогда советские солдаты боролись. А то сейчас они просто пытаются стереть из истории подвиги тех, кто весь мир от нацизма спас. Вновь, судя по всему, нашему солдату придётся очищать мир от скверны», — подозревает Генрих Б.

«Походу, снова нужно освобождать всю Европу от нацизма», — предполагает Дмитрий К.

Ряд пользователей указывает на то, что возвращение Европы в фашистский ад предсказывали сразу же после её освобождения от чёрной скверны.

«Фашисты — они и в Африке фашисты! Жизнь их ничему не научила», — считает Марианна А.

«Ну маршал Жуков же сказал в своё время: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Прав оказался, как в воду глядел», — указывает Аполлинария Т.

Нашлись и те, кто призывают бдительно следить за нынешней Польшей и не допустить, чтобы это стремительно фашизирующееся общество распространило свои споры в сторону России и её союзников.

«Знаете. Если они не хотят иметь на своей территории памятники советским героям, то пусть и не надо. Просто при обращении с ними держать в голове этот факт. Это не памятник СССР, а памятник тем, кто отбивал эту землю от нацизма. Если у поляков слетело понимание, что памятник советским воинам — не есть памятник самому Союзу, то, что с ними говорить? Печально видеть, как фашизм снова возвращается в Европу», — написал Трофим М

Polska-kaliningrad.ru Снос советского памятника. Польша

«Надо делать выводы на будущее. Все эти выродки нам не братья. Необходимо это понимать и не повторять ошибок прошлого», — указывает Алексей К.

Напомним, 20 апреля Институт национальной памяти Польши (IPN) опубликовал на своём сайте информацию, согласно которой в стране в течение дня было демонтировано три памятника советским солдатам.