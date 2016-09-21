17 Апреля
 
11:31

ВСУ снова обстреляли Ясиноватую из «Градов»

ВСУ снова обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

11:26

Последствия обстрела украинскими боевиками жилого дoма по ул. Алябьева, 22. Администрация Донецка.

11:17

В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации ВС России на Украине

О ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказал 17 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:17

ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов калибра 122 мм

ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов калибра 122 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

11:15

Российские военные уничтожили на Украине 1035 наемников

В результате боевых действий численность наёмников на Украине неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:12

ДНР 17 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

  • 11:00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (район КПВВ): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.

11:11

Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников

Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:11

«Много потерь среди наших» — пленный солдат ВСУ.

Народная милиция ЛНР.

11:08

ДНР 17 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

  • 10:44 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град".

11:07

На территории «Азовстали» оказались в окружении 400 иностранных наемников

Несколько сотен иностранных наемников из состава украинской военной группировки сейчас находятся в окружении на территории предприятия «Азовсталь». Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

11:02

ВС России развернули на Украине пункт ремонта техники в полевых условиях

Пункт ремонта и восстановления боевой техники в полевых условиях развернули российские военнослужащие в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

11:01

Уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

11:00

Главное из брифинга Минобороны РФ на утро 17 апреля:

  • С начала спецоперации киевский режим привлёк на Украину 6824 иностранных наёмника из 63 стран;

  • На сегодняшний день ВС России уничтожили 1035 иностранных наёмников, их численность снижается и на данный момент составляет 4877 человек;

  • Больше всего наёмников на Украине из Польши — 1717 человек, около 1500 — из США.

  • ВС РФ освободили в Мариуполе 16 граждан, которых удерживали в плену украинцы;

  • Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливать любых желающих сложить оружие.