ВСУ снова обстреляли Ясиноватую из «Градов»
ВСУ снова обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации ВС России на Украине
О ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказал 17 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов калибра 122 мм
ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов калибра 122 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Российские военные уничтожили на Украине 1035 наемников
В результате боевых действий численность наёмников на Украине неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
ДНР 17 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
11:00 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (район КПВВ): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников
Российские средства ПВО сбили еще 10 украинских беспилотников (БПЛА). Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Много потерь среди наших» — пленный солдат ВСУ.
Народная милиция ЛНР.
ДНР 17 апреля. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
10:44 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град".
На территории «Азовстали» оказались в окружении 400 иностранных наемников
Несколько сотен иностранных наемников из состава украинской военной группировки сейчас находятся в окружении на территории предприятия «Азовсталь». Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВС России развернули на Украине пункт ремонта техники в полевых условиях
Пункт ремонта и восстановления боевой техники в полевых условиях развернули российские военнослужащие в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.
Уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области
Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в Киевской области. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Главное из брифинга Минобороны РФ на утро 17 апреля:
С начала спецоперации киевский режим привлёк на Украину 6824 иностранных наёмника из 63 стран;
На сегодняшний день ВС России уничтожили 1035 иностранных наёмников, их численность снижается и на данный момент составляет 4877 человек;
Больше всего наёмников на Украине из Польши — 1717 человек, около 1500 — из США.
ВС РФ освободили в Мариуполе 16 граждан, которых удерживали в плену украинцы;
Киев запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливать любых желающих сложить оружие.