Украинские военные и нацисты, заблокированные на «Азовстали», попросили помощи у папы Римского Франциска. Командир 36-й бригады морской пехоты написал письмо папе Франциску с просьбой вмешаться и помочь мирным жителям эвакуироваться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Опубликованная в итальянских СМИ новость об этом не вызвала у большинства итальянцев сочувствия. Наиболее массовой реакцией комментаторов в соцсетях стал призыв писать Владимиру Зеленскому и отпустить удерживаемых мирных жителей.

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«Если вы настоящий командир, то должны обращаться с просьбами к начальству», — написал в ответ Фабрицио К.

«Они должны написать письмо Зеленскому», — согласилась Франка К.

«А разве мирным жителям не дали шанс уехать? Они остались там добровольно или вы заставили их там остаться?» — спросил Коррадо Т.

«Почему там мирные жители? Они там укрываются или их используют как живой щит?» — также не понимает Андреа Д.

«Украинские военные в Мариуполе используют мирных жителей в качестве живого щита», — ответил Пьетро Р.

«Как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищает себя, прикрываясь мирными жителями. Теперь очевидно, что между этим подразделением и Россией существует открытый счёт из-за массовых убийств русских в последние годы. Россия не остановится, пока не уничтожит их», — рассуждает Раффаэле Б.

Carl Ridderstråle Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне во время патрулирования под Мариуполем. 2014 год

«Какая храбрость после того, как они уничтожали и использовали мирных жителей в качестве живого щита… Как подло и низко», — пишет Аннализа Дж.

«Нет смысла писать папе Римскому или ещё кому-то. Папа не спасёт вас. Сдавайтесь, и всё закончится», — предложил Джулиано В.

«Если бы в 1945 году были СМИ и сегодняшние технологии, я думаю, нам бы продемонстрировали героическое сопротивление дивизии СС «Шарлемань», восхваляли их героизм и мужество. Сегодня фальшивые левые показали себя теми, кем они всегда были — фашистами, которым стыдно это признавать», — заметил Франческо Ч.

Сочувствующих положению украинских военных оказалось совсем немного. В их числе комментаторы с украинскими фамилиями, которые обвинили итальянцев в повторении российской пропаганды. Это странно, учитывая, что в Италии российских СМИ практически нет.

«Мы не можем увидеть российскую пропаганду. Зато нам постоянно показывают пропаганду Украины, как они просят оружия и угрожают», — ответила Рита Ф.

«Мне кажется, что всем остальным миром командует только ваш комик, который приказывает нам каждый вечер делать так, как он хочет. Но он не господин мира, а мы не его слуги», — добавила Кристина Д.

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