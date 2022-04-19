Мариуполь, ДНР, 19 апреля 2022, 19:55 — REGNUM Гуманитарным коридором для выхода с территории завода «Азовсталь» в городе Мариуполе никто так и не воспользовался, заявил 19 апреля представитель администрации ДНР Алексей Никоноров в эфире Первого канала.
Он пояснил, что гуманитарный коридор 19 апреля открыли после сообщений о том, что на территории завода якобы есть гражданские.
Он также заявил, что Киев никогда не соблюдал договорённостей о перемирии.
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