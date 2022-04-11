11 апреля 2022 | Время чтения 8 мин

Одной из самых дискутируемых тем в последнее время является вопрос о том, когда и где завершить специальную военную операцию? Экспертов, знатоков и, самое главное, советчиков, как обычно, много. Вместе с тем в основном позиции всего две.

Александр Суворов, , 22:28 — REGNUM Одной из самых дискутируемых тем в последнее время является вопрос о том, когда и где завершить Специальную военную операцию? Экспертов, знатоков и, самое главное, советчиков, как обычно, много. Вместе с тем в основном позиции всего две.

Военная Операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Одна — завершить у западных границ Украины.

Вторая — нам не нужна Галичина, это будет вечная и ноющая головная боль, поэтому её не освобождать. Следовательно, остановиться у границ Западной Украины.

Считаю возможным объединить обе позиции. Значит, завершить специальную военную операцию у западных границ Украины. Вот тогда и начать настоящие переговоры, но только не с Украиной, а с её хозяевами в лице коллективного Запада.

Поскольку специальную военную операцию будет сложно завершить, пока не будут перекрыты каналы доставки на Украину военной помощи и наёмников с Запада, Россия, а может быть и Белоруссия, должна перекрыть западную границу Украины и завершить вторую часть специальной военной операции. Как мы знаем, первая часть операции — это освобождение Донбасса и ликвидация существенной группировки украинских войск, оказавшихся в котле.

А то как-то обидно за державу стало, когда мы вроде разблокировали Киев, а туда свободно в ночь на 8 апреля прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Они не просто высказали слова поддержки В. Зеленскому. Они назвали суммы финансовой и объёмы военной помощи нацистам, которые, по плану операции, должны быть искоренены. Более того, Жозеп Боррель, как бы дипломат, заявил, что благополучным исходом может быть только коллективная военная победа над Россией.

Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем Официальное интернет-представительство президента Украины

Ещё более стыдно за державу стало, когда в Киев приехал бесноватый Борис Джонсон. Он провёл планёрку с В. Зеленским, обещал военную помощь, кредиты и тоже высказался против переговоров с Россией.

Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

На возможность объединения обеих отмеченных выше позиций натолкнуло мнение того же Жозепа Борреля, верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности в составе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Его часто путают с американским нефтяным баррелем — единицей измерения объема нефти, равной 158,988 литра, или 42 галлонам, но временами у него проскакивают интересные мысли.

Так вот, Жозеп Боррель сказал, что, по его мнению, Россия не остановится на Украине и её жертвами могут пасть в том числе страны НАТО. Очень перспективная идея!

После того как М. С. Горбачёв и ещё четыре члена Государственного Совета СССР выполнили пожелание США и признали 6 сентября 1991 года независимость республик Прибалтики, Союз ССР перестал существовать в прежнем составе и в прежних границах. Затем независимые Латвия, Литва и Эстония стали членами Евросоюза и членами НАТО. С тех пор эти три страны НАТО, с одной стороны, и Польша, тоже страна НАТО, стали представлять самое яростное русофобское крыло в коллективном Западе.

Они не просто являются самыми лающими Табаки, они полностью окружили Калининградскую область. Таким образом, часть территории России оказалась в полном окружении стран НАТО.

Калининград на карте Menchi

Какое-то время прибалтийские государства позволяли России воспользоваться установленным ещё Римским правом правом на публичный сервитут, то есть правом на использование территории другого государства в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Какое-то время через территорию прибалтийских государств следовали поезда, перевозящие грузы и пассажиров в Калининград, над воздушным пространством прибалтийских государств летали самолёты из России в Калининград.

Но затем страны Прибалтики обнаглели и запретили России пользоваться своей сухопутной территорией и воздушным пространством. России пришлось строить морские паромы для доставки в Калининград грузов, которые ранее доставлялись железнодорожным путём, а самолёты теперь летают в Калининград над нейтральным воздушным пространством, что по времени продолжительнее больше чем на час и, естественно, затратнее.

Имеются определённые трудности технического характера с обеспечением Калининградской области с материковой части России газом и электроэнергией. Так, в целях поставки сжиженного газа через терминал по приёму газа пришлось строить плавучую регазификационную платформу «Маршал Василевский». Появились определённые проблемы технического характера с поставкой электроэнергии с материковой части в Калининградскую область.

Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» Gazprom.ru

Появились трудности и у союзного государства Белоруссии, которое ранее экспортировало и импортировало через порты Прибалтики значительные объёмы товаров. Пришлось договариваться с Россией о строительстве под Петербургом отдельного порта для белорусских грузов. По предварительной оценке, стоимость строительства такого порта может обойтись примерно в 2 млрд долларов.

Возвращаемся к теме объединения двух позиций, подсказанной Жозепом Боррелем, которая заключается в следующем.

Поскольку США и НАТО не ответили России на её справедливые дипломатические требования о гарантиях безопасности, в том числе отвода границ НАТО на рубежи 1997 года, России придётся самой решать эту проблему. Россия же предупредила США и НАТО, что если они не примут предложения об удовлетворении наших требований дипломатическими способами, то будут использованы военно-политические и военно-технические способы. Третьим этапом специальной военной операции могло бы стать разблокирование Калининградской области, которая сегодня окружена странами НАТО, и обеспечение нейтрального и демилитаризованного статуса Латвии, Литвы и Эстонии.

Заработает вновь железнодорожное и воздушное сообщение с Калининградом, наверное, проще будет вернуться к поставкам газа через магистральный газопровод Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, также можно будет закольцевать, как было при СССР, линии электропередачи.

Схема газопровода «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград» Gazprom.ru

Вполне вероятно, что такая операция может обойтись даже дешевле, чем строительство нового порта для белорусских грузов.

Представляется, что особого военного сопротивления это не встретит, поскольку НАТО убедилось, что «мультики» 2018 года уже стали реальностью — «Ониксы», «Цирконы» и «Кинжалы» летают далеко и попадают точно в цель. Маловероятно, что местное население будет оказывать яростное сопротивление войскам Союзного государства России и Белоруссии, поскольку потомки прибалтийских эсэсовцев и полицаев давно переместились в Европу. По сути, на территории этих государств осталось в большинстве своём русскоязычное население, лишённое своих прав, в том числе прав на гражданство. Теперь они спокойно смогут получить гражданство Российской Федерации.

А вот тогда и могут начаться настоящие переговоры о заключении бартерного договора — они нам Латвию, Литву и Эстонию. Мы как бы устраняем последствия Пакта Молотова — Риббентропа. Возвращаем Польше Галичину, пусть они сами разбираются с остатками бандеровцев. Венгрии возвращаем Закарпатье и Буковину и поздравляем Виктора Орбана с победой на выборах. Румынии возвращаем Черновицкую область, пусть они совместно с украинцами поют красивые песни и танцуют красочные и зажигательные танцы.

Южную Бессарабию никак не можем отдать — эти территории вернулись в состав Российской империи, когда Румынии ещё и в проекте не было. Измаил, Рени, Вилково, Болград, Белгород-Днестровский займут достойное место в составе Новороссии.

Бессарабия в составе Российской империи. 1914

Несомненно, для той части народа бывшей Украинской ССР, которые считают себя исконными украинцами, следует сохранить Украину в её исконных границах и территорию, которая ранее называлась Малороссией.

Также представляется, что ДНР и ЛНР не следует пока спешить с референдумом о вхождении в состав Российской Федерации. Следует чуть-чуть подождать, когда будет возрождена, возможно, Херсонская Народная Республика, поскольку эти территории, в том числе южная часть Приднестровья, входили ранее в состав Херсонской губернии Российской империи.

А, может, будет провозглашена Одесская Народная Республика как правопреемница Одесской Советской Республики, начало которой было положено образованием военно-революционного комитета (ВРК) Румчерода, начавшего 13 (26) января 1918 года вооружённое восстание в Одессе. Вечером 18 (31) января был избран Совет Народных Комиссаров Одесской Советской Республики, который признал высшую власть в лице Совнаркома Советской России и советского правительства в Харькове.

Судьба Одесской Советской Республики была предрешена 4 декабря 1917 года, когда Совнарком Советской России признал независимость Украинской Народной Республики, в составе которой оказалась и Херсонская губерния.

Страны Четверного союза в то время находились в состоянии войны с Россией. Они также признали УНР и 8 февраля 1918 года подписали с УНР сепаратный мирный договор:

«Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция, с одной стороны, и Украинская Народная Республика, с другой, заявляют, что состояние войны между ними прекращено. Стороны, подписывающие договор, решили отныне жить в мире и дружбе».

С марта 1918 года Одесская Советская Республика попыталась противостоять войскам Австро-Венгрии и Германии, вошедшим на Украину по соглашению с Украинской Центральной Радой. 13 марта 1918 года Одесская Советская Республика прекратила существование в связи с оккупацией Одессы австро-германскими войсками.

Проблем с признанием Россией независимости Одесской Народной Республики, наверное, не будет.

После этого Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и Одесская Народная Республика смогут провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Приднестровская Молдавская Республика такой референдум провела ещё в 2006 году. Вот тогда эти четыре республики, позвав с собой Республику Молдова, дружно взявшись за руки, вернутся в состав своей исконной территории, правопреемником и правопродолжателем которой сегодня является Российская Федерация.