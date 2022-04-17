Украинский президент Владимир Зеленский обратился к странам G7 о предоставлении Украине помощи в размере $50 миллиардов. Указанные средства нужны для того, чтоб помочь покрыть дефицит бюджета в течение следующих шести месяцев. Об этом 17 апреля заявил советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в ходе национального телемарафона на украинском телевидении.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Президент четко сказал, что речь идет примерно о 7 миллиардах долларов в месяц. Это тот дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать. Почему президент оперирует цифрой в 50 миллиардов долларов? Если посмотреть, то этого хватит на полгода, а это примерно около 50 миллиардов долларов нам нужно, чтобы забыть об этой проблеме на длительный период времени… Президент обратился с просьбой к странам «Большой семерки» о предоставлении этих 50 миллиардов долларов финансирования для Украины», — приводят слова Устенко УНН.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Но Зеленский пытается откусить слишком большой кусок сала, может и подавиться», — комментирует новость автор телеграм-канала «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Всего 50??? И им все дают???» — с сарказмом поинтересовался B.

«Напечатают, какие проблемы?» — отреагировала Снежана.

«Наглость — второе счастье», — смеется N.

«Совсем такие скромные запросы у маленького злобного клоуна», — отметила «Юлька-шпулька».

«Не подавится — ему явно кто-то периодически по спине постукивает, чтобы проскакивало», — шутит Мария С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«Он их на тот свет собирается с собой забрать???» — недоумевает Роман.

«А могли бы жить спокойно, просто не лезь к нам под бок. Получите. И распишитесь. И платить не могут, и не платить не могут. Цугцванг», — отметила Vlasta.

«Ой как сказку о «Золотой рыбке» напоминает… Корыто разбитое скоро приедет на Банковскую. По Фрейду», — пишет Елена.

«Продают родину…» — добавила Lilya.

«Еще пара недель, и Запад сам нанесет ядерный удар по Киеву «во имя мира», — иронизирует bk109.

«Бедный Евросоюз — беженцев содержи, военные склады пусты, экономика разваливается», — написала Светлана М.

«50 миллиардов? Ну напоследок надо попытать счастья, рвануть кусман побольше, авось прокатит», — с сарказмом прокомментировал Dmitry 755.

«Ого! Вот это аппетиты!» — смеется Solar.

«Так и подавиться можно случайно, а, Ze?» — шутит IQ130+.

«Шантажирует. Значит, много знает», — считает Elena.

«Ровно 50?! Проси 100! Дадут половину, будешь гетманом или паном!» — иронизирует Alex.

«Самое интересное, друзья, — эти шизоиды будут платить траншами и т.д. Потому что они и так много вложили в эту войну и им важно достичь цель. Поэтому Зеля (Зеленский — М. Р.) знает, что просить!» — отметил 01.

«Ага, конечно, именно для этого Запад выдаивал всю дорогу Украину и всунул ее в пекло, чтоб сейчас обеспечивать», — подытожила Наталья.

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