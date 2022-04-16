16 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Bloomberg о том, что в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно нуждается в семи миллиардах долларов для расходов на выплаты гражданам.

Мирослава Романенко, , 14:38 — REGNUM Украина ежемесячно нуждается в семи миллиардах долларов для расходов на выплаты гражданам. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники агентства сообщили, что данную сумму украинский лидер назвал в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе встречи, которая состоялась 8 апреля, когда глава ЕК приезжала в Киев. Указанные $7 млрд необходимы Киеву каждый месяц на социальные выплаты и зарплаты, и этой помощи украинская сторона ждет от Брюсселя.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Open Ukraine| Украина».

«Владимир Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что стране требуется не менее 7 миллиардов долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Слышь, европейцы, а ну-ка быстро скинулись нашей молодой и успешной демократии на расходы! Подтвердите, что мы одна семья!» — с сарказмом прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен Официальное интернет-представительство президента Украины

«А шнурки вам постирать не надо?..» — отреагировала Irina.

«Каков аппетит», — написала Елена.

«Наверное после таких запросов вступление в ЕС немного отодвинется…» — предположила Marina.

«Пора ЕС ставить Украину на довольствие», — с сарказмом добавила Людмила М.

«А ведь нарисуют и дадут. Вспоминается сказка Чуковского «Тараканище», — отметила Елена.

«Им даже оружие в кредит представляют, о каких 7 млрд в месяц он говорит? Совершенно оторван от реальности», — пишет Элис.

«Да нет… [Зеленский] хорошо понимает, что платить по долгам будет не он, а украинцы. Поэтому так зарывается. Когда еще представится шанс поиметь 7 миллиардов зелени?» — ответила Элис «Та Самая».

«Никто не даст. Старую советскую технику со складов и просрочку — запросто. А денег не дадут!» — добавил один из участников обсуждения.

«Да пускай расчехляет буржуев», — иронизирует XAN.

«Как это все потом отработать Украине?» — недоумевает «Пользователь».

«Да может и дадут, армию оплачивать как-то надо же», — предположила Светлана.

«Пусти свинью за стол, а она и ноги на стол», — прокомментировал новость Lost Memories.

«Мне интересно, чем так заляпались ЕС и… [американцы] на Украине, что Зеля (Зеленский — М. Р.) их так потрошит?» — задумался «Горгуся».

«А потом Зеля скажет до свидания, и Украина в полной долговой *опе», — отреагировал «Гарс».

«[Зеленский] свои бабки (деньги — М. Р.) из офшоров не хочет потратить на нужды армии?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Деньги в пустоту. Возвращать будет некому», — отметила Карина С.

«Возможно и дадут один или пару раз, оружие-то уже отправили не просто так, а чтобы продолжать войну», — подытожила Ольга.

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