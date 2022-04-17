Известие о том, что в Харькове вояки из ВСУ снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову, всколыхнуло волну негодования в Сети: при этом киевский режим и западная пропаганда продолжают орать, что на Украине нет никакого нацизма! Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Георгий Жуков

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«Ни прошлого, ни будущего… Что это люди?» — замечает Андрей.

«Бандерлоги больше ни на что не способны. Либо с памятниками воюют, либо с безоружными стариками, женщинами и детьми. Позорище…» — замечает Евгений.

«Недолго этим нацистами осталось пальцы гнуть. Кара настигнет каждого. Все под мох пойдут», — считает Ирина.

«Дебилы. Причём здесь история? Люди жизни отдавали! Если бы не они, этих дебилов и не было бы на свете. Страна 404», — замечает Ольга.

«Память народную не сотрешь и не разрушишь… Восстановим, отстроим, мозги кому надо вправим! Смерть фашистам и нацистам, сжечь их надо, чтобы землю не осквернять», — эмоционально высказалась Светлана.

Alexandr Matsakov Памятник Георгию Жукову в Харькове

«Фашисты конченые, деды ваши в гробу переворачиваются», — соглашается Юлия.

«Ушлепки! Пусть от «КамАЗов» наших откажутся и от всей военной техники», — предлагает Эдгар.

«Если бы не Жуков в том числе, то сожгли бы всю Европу и Украину в лагерях!» — напоминает А.

«Жуков боролся против фашистов! Кому может не нравиться Жуков? Ответ, по-моему, очевиден!» — приводит довод Ш.

«Скоро это будет Россия, памятник восстановим», — считает Михаил Савинов.

«Жукову ничего уже доказывать не надо, его хорошо знают, поэтому до сих пор боятся. Имя Жукова вписано в историю навсегда, а эти дикие ублюдки вычеркнули себя из эволюции», — считает Ольга Самофалова.

«Они забыли своих дедов и песни поют про то, что отец у них Бандера, и от матерей своих отказались… Кто такой свидомит? Это русский человек, который так сильно захотел перестать быть русским, что перестал быть человеком», — рассуждает Ренат.

«Их даже наши мертвые пугают. А скоро придут наши живые», — отметила Зарина Тананаева.

«Учите историю, она циклична! Нельзя строить будущее, не зная истории! Окраина России не учит историю, пытается писать свою по лекалу других стран, так и не сделав работы над ошибками», — призывает Ф.

Нашлись и те, кто представил, памятник кому вместо Жукова поставили бы украинские вояки?

«А на место этого памятника кого ставить будите? Бандеру? Баб с голыми сиськами с венками на голове? А, нет, баб с трусами обделанными, наверное… Идиоты упоротые! Не понимаете что ли? Нет больше Украины, вы её п!!!» — написал А.

«Гитлеру поставьте памятник! Пусть ходят, молятся на своего идола! А то советская армия не дала им пожить под фашистами! Сейчас бы не было никакой Украины, была бы фашистландия!» — иронизирует Юлия.

«Что же молчит Зеленский? Его дед с Жуковым воевал против фашизма! Продали всю свою честь, память к своим предкам за деньги! Нет ничего святого у этих нелюдей», — считает Ольга Лаптева.

«Разговаривают вандалы на русском, непорядок! Они в целях борьбы против всего русского должны язык себе отрезать, а если есть в них кто-то из предков русских (мать, отец, дед…) отпилить в себе эту часть русской крови, ну ногу или руку, а ещё лучше — голову, вот тогда да, будет победа на русским миром», — поделился мнением М. В.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что памятник знаменитому советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове снесен украинскими военными, 17 апреля сообщает украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»).

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