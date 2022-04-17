Слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет, — долгий срок в тюрьме, активно обсуждают в интернете. Большинство говорит о том, что наказанием тем, кто убивал и грабил, должна быть отнюдь не тюрьма. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

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«Какие сроки тюремного заключения? На мои налоги кормить этих гадов??? Только полное уничтожение, чтобы весь мир знал, что они не имеют права жить!» — призывает Римма Ефимова в телеграм-чате ИА REGNUM.

«Наконец-то прозвучали эти слова: они пришли «убивать славян»… Не брать в плен ни одного!» — соглашается Алексей.

«Им не привыкать жить в тесной мужской компании, главное, чтобы от нас их изолировали», — заметил Ален.

«Показательный расстрел этих подонков будет полезен для всех», — поделился мнением Александр Закупин.

«Показательная казнь! И пусть дальше нас считают «азиатами», «дикарями», «орками». В следующий раз неповадно будет», — соглашается Елена Бек.

Стефано Усси. Казнь. XIX век

«Пусть сидят в республиках и отстраивают их заново, в России они не нужны, рукавицы шить есть кому», — предлагает Влад.

«Какого лешего Россия должна их кормить? В тюрьмах? Отдать в ДНР — там нет моратория на смертную казнь! А это для них справедливо!» — соглашается П.

«Никаких тюрем, никаких сроков. Полная утилизация», — поддерживает Иван.

«В урановые шахты их! Когда выйдут, ни воевать, ни размножаться не смогут. Почистим генофонд мира», — заметил С.

«Я не кровожадная, но истребление иностранных наемников меня радует», — поделилась Любовь.

«Иностранных наемников ждет долгий тюремный срок. Ну вот и раз… Что это вообще значит? Эти твари убивали наших сыновей и внуков, а мы за это должны ещё годами их кормить, оказывать медпомощь. Да, господа руководители, проснитесь в конце концов», — отметил Игорь Семичев.

«Какое заключение иностранных наемников? Расстрел. Чтоб другие думали, шакалы…» — считает Игорь Коврихин.

«Как можно жёстче расправляться с наемниками!» — предлагает Александр Артемьев.

«Наемников — уничтожать без сожаления. Жестоко, страшно. Эти мрази примчались на стороне фашистов «резать русских». Таких даже к людям причислять нельзя», — соглашается Сергей Юшков.

Были и те, кто напомнил, кто привлёк наёмников на Украину.

«Не только свидетельства этого воевавшего рядом с французскими наемниками журналиста, но и множество других фактов свидетельствуют о том, что ВСУ и СБУ напрямую управляются министерствами обороны и разведывательными структурами США и Британии.

Они наводят на цели украинскую артиллерию, ставят оперативные цели подразделениям украинской армии, снабжают ее оружием и обмундированием, обучают ведению боевых действий. Кровавый клоун Зеленский, выполняя их политическую волю, гонит на убой мужское население Украины. По сути, он стал его могильщиком», — пишет Мила Гаврилова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что иностранные наемники, которые прибыли для участия в боевых действиях на Украине, не являются комбатантами и лучшее из того, что их ожидает, — это длительный тюремный срок, известил 17 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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