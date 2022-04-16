Автомобильный транспорт, зарегистрированный на территории Европейского союза, с 16 апреля не сможет въезжать в Белоруссию. Об этом 15 апреля сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«С 00:00 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что транспорт сможет проехать, если будет следовать через утверждённые пропускные пункты в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина», многие из которых отметили необходимость вводить ответные меры в связи с тем, что ранее Евросоюз ограничил въезд для фур с российскими и белорусскими номерами.

«Можно было бы и вообще въезд им запретить. А то и так всё в приграничных магазинах скупили», — отреагировала Таня Н.

«Батька, жги!» — добавила Катерина.

«Там бензин скоро по таким ценам будет, что гужевые повозки пойдут вместо фур», — в свою очередь добавил VK Tula.

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«Куплю фуры оптом. Хабаровский край с вашей доставкой», — иронизирует Andriman67.

«Так ведь и нам тоже аукнется», — пишет Vladimir M.

«Всему ЕАЭС надо это сделать», — призвал Валентин K.

«Главное, чтобы в таможенную зону могли заезжать. Перегрузить и везти дальше белорусскими фурами — дело техники. Иначе это будет выстрел себе в ногу», — написал Макс С.

«Осталось только вентили на газе и нефти прикрутить», — прокомментировала новость Natalya K.

«Сейчас выразят глубокое недоумение, за что им перекрыли», — пошутил Roman.

«Ибо… [нечего] запрещать нашим машинам границы пересекать», — добавил Serg.

«О, «кузькина мать» проснулась», — смеется Ксения К.

«Отставить панику! Всё как возилось, так и будет возиться, только с перегрузкой в таможенной зоне. Уже месяц многие так работают», — написал Макс С.

«По-другому нельзя было. И так с поляками каждый год за квоты война была. В Польше для развития своего перевозочного бизнеса государство дотировало лизинг. Нельзя было «проглотить» выдавливание с рынка белорусских и российских перевозчиков, оставив рынок европейцам. Предложенное решение (перевозка до таможенного склада на границе с Белоруссией с дальнейшей перегрузкой в транспорт белорусских и российских перевозчиков) необходимо и вполне оптимально. Надо ещё закрыть российские погранпереходы по этой схеме», — отметил R_T_F 220.

«Кстати, это побольнее, чем граница России для Европы», — отреагировал Дима.

«Но не прицепов! Схема понятна? Перецепка на границе с западных тягачей на белорусские и российские, вот и вся логистика, предложенная экспедиторам», — подытожил Viacheslav Z.