Владивосток, , 13:27 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил перспективы интеграции с Россией.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

По его словам, результатом совместных действий России и Белоруссии станет интеграция от Бреста до Владивостока. Лукашенко пообещал, что вместе с коллегой Владимиром Путиным они покажут другим странам «кузькину мать».

«Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать», — сказал Лукашенко во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко отстроят такое единство двух независимых стран, у которого будут учиться и в том числе – преодолевать санкции.